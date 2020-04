C’est le processus de peinture d’un siège, dans lequel 50 500 photographies, 2,5 kilos d’émail et 200 robots sont utilisés | Moteur

Certains 1100 travailleurs, 200 robots, 2,5 kilos d’émail et plus de 50 500 photographies sont nécessaires pour garantir la finition parfaite de la peinture des voitures que Seat fabrique dans l’usine qui a en Martorell (Barcelone).

La marque espagnole, détenue par le groupe Volkswagen, définit ce processus, qui dure environ 6 heures, comme un rituel de beauté typique des spas les plus célèbres.

Pendant ce temps, la carrosserie subit divers traitements dans les ateliers 2B, 4 et 5, où ce personnel et ce nombre de robots travaillent ensemble, explique le constructeur.

La salle de bain est la première étape du processus de peinture d’un siège

Tout commence dans un espace de plus de 51 500 mètres carrés connu sous le nom de salle de bain où travaillent 314 entreprises et 32 ​​robots. Ici le corps attend 9 lavages par immersion, alternés avec 5 autres lavages par pulvérisation, en plus de l’application de mastics.

Ce qui est réalisé est de protéger la carrosserie de la corrosion et d’éliminer les risques d’infiltration d’eau et même de bruit, sur la base de pulvérisations d’insonorisation, selon le chef de Seat Paints, Javier Pérez.

Tous les traitements nécessitent un séchage et une fixation, phases qui nécessitent un température entre 45 et 180 degrés et des temps qui oscillent entre 30 et 35 minutes, détaille Pérez.

Cabines de peinture où aucun grain de poussière ne peut pénétrer

Une fois terminée, la future voiture se rend à l’atelier 5 (de 119 500 mètres carrés), où 587 travailleurs et 175 robots doivent embellir le corps, dont la première chose est de choisir la couleur (le petit SUV Arona a plus de 68 combinaisons possibles) que le client a commandé.

Une fois sélectionnés, ils sont nécessaires 2,5 kilos d’émail en voiture. Le processus de peinture est effectué dans des cabines équipées de systèmes de ventilation qui empêchent le moindre grain de poussière de pénétrer.

À une température comprise entre 21 et 25 degrés, 84 robots sont chargés de pulvériser la couleur, qu’ils appliquent dans sept couches “fin comme un cheveu, mais résistant comme un roc”, selon Jordi Font, du département Color & Trim de Seat.

Un scanner recherche la moindre imperfection

Enfin, la dernière phase est la vérification des processus précédents. Le corps glisse à travers un scanner dans lequel un lumière rougeâtre recherchez les imperfections.

Pendant les 43 secondes qu’il faut pour rechercher des erreurs, 28 caméras – qui capture 42 images par seconde – prenez 50 568 photographies.