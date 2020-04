C’est l’histoire de la reine de beauté qui a quitté sa couronne pour combattre Covid-19

Bhasha Mukherjee est Miss England 2019. Elle est née à Calcutta, en Inde, le 5 novembre 1995, mais a une résidence à Derby, au Royaume-Uni. Il a 24 ans.

En décembre dernier, elle a représenté son pays au concours Miss Monde, dont la devise est “beautés à dessein”, dans le but que les ambassadeurs aient une cause sociale. Après sa participation, il a décidé de faire une pause dans sa carrière de spécialiste en médecine respiratoire.

En mars de cette année, le beau mannequin a visité l’Inde au nom de l’association caritative Coventry Mercia Lions Club. Il a fréquenté des écoles et des maisons de filles abandonnées, faisant don de papeterie et d’argent. Pendant son séjour, il a reçu des messages de ses collègues médecins du Pilgrim Hospital de Boston, en Angleterre, qui lui ont parlé des chiffres alarmants et des multiples cas de contagion au Royaume-Uni. Ainsi, elle a contacté l’équipe administrative du centre pour postuler à nouveau à son poste et rejoindre dès que possible pour combattre pandémie de coronavirus.

Dans une interview avec ., elle a exprimé qu’elle ressentait une certaine charge émotionnelle lorsqu’elle se montrait Miss, même dans des conditions de travail altruiste. «Quand vous faites tout ce travail humanitaire à l’étranger, vous êtes toujours censé mettre votre couronne, préparez-vous, c’est joli. Je voulais rentrer chez moi. Je voulais aller travailler directement. »

Et c’est qu’en se concentrant sur sa carrière en médecine, Bhasha a été invitée à servir d’ambassadrice pour différents organismes caritatifs lors d’une tournée mondiale d’aide humanitaire, qu’elle n’a pas hésité à accepter, interrompant son travail à l’hôpital et se lançant dans une mission qui devait fin jusqu’au mois d’août prochain où vous devrez livrer votre couronne.

La reine de beauté a déclaré à la chaîne de télévision américaine qu’elle était frustrée de porter la couronne de Miss Angleterre, toujours à l’œuvre caritative, tandis que des milliers de personnes dans le monde mouraient du Covid-19.

“Je pensais que c’était pour cela que j’avais obtenu ce diplôme et quel meilleur moment pour faire partie de ce secteur particulier que maintenant.” “C’était incroyable de voir comment tout le monde célébrait tous les travailleurs clés, et je voulais en faire partie, et je savais que je pouvais aider”, a-t-il déclaré à propos de son retour en médecine.

Mais pour obtenir ce retour, elle a dû se battre avec le haut-commissariat britannique à Calcutta pour trouver un vol entre l’Inde et Francfort puis Londres, a déclaré la résidente de la ville anglaise de Derby.

“Il n’y a pas de meilleur moment pour moi d’être Miss Angleterre et d’aider l’Angleterre en cas de besoin”, a-t-elle déclaré.

La semaine prochaine, Bhasha Mukherjee fera partie de l’équipe médicale du Pilgrim Hospital de Boston, en Angleterre, car il a dû s’isoler pendant deux semaines avant de retourner travailler au centre, où il collaborera dans les services si nécessaire, afin de lutter contre les ravages a quitté cette pandémie mondiale.

Jusqu’à ce samedi, le gouvernement britannique a annoncé 917 décès dans les hôpitaux au cours des dernières 24 heures à cause du coronavirus, ce qui met la balance à 9 875 victimes. Jusqu’à présent, le Royaume-Uni compte 78 991 cas confirmés de Covid-19, selon le ministère de la Santé.

