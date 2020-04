C’est l’occasion pour l’étudiant d’être le protagoniste de son apprentissage | Couverture

L’enseignement fait face à un “changement de paradigme” précipité par l’enfermement que la pandémie de coronavirus a forcé et qui a conduit à une nouvelle révolution éducative dans laquelle “l’enfant doit être plus protagoniste de son apprentissage”, explique le professeur Susana Vázquez. , vice-président du Forum européen des administrateurs de l’éducation-FEAE Galicia.

Susana Vázquez Martínez (Corcubión, A Coruña, 1966), l’un des promoteurs du portail éducatif à succès Aulas Galegas, prédit dans une interview à Efe que, après la “réponse à une urgence” actuelle dans le domaine de l’éducation, les enseignants Ils utiliseront des méthodologies plus actives, en ligne et en classe, ce qui impliquera une plus grande participation des élèves.

«C’est le grand défi, profiter de cette expérience confinante de façon didactique, et pour cela un changement de structure et de méthodologie s’impose», explique ce chimiste de formation et docteur en Sciences de l’Education, spécialisé en didactique, qui a collaboré avec le lancement d’une école au Mozambique.

Les enseignants et les étudiants essaient en ligne ces semaines, parfois avec succès et parfois non, de nouveaux outils pédagogiques avec “une très bonne disponibilité, je l’ai remarqué”, et “sans craindre que tout se fasse” en ligne “”, détaille Susana Vázquez , professeur à l’école Santa María del Mar à La Corogne.

Une perception qui est partagée dans le portail Web Aulas Galegas (aulasgalegas.org), créé au début de l’emprisonnement, où les ressources qui sont le plus utilisées ne sont pas celles entièrement curriculaires offertes du nourrisson à la deuxième année du secondaire et une partie de la PF, mais la interdisciplinaire et transversal.

Parmi eux, des jeux familiaux, des activités pour les personnes âgées conçues par des bénévoles travaillant dans des maisons de repos, des histoires quotidiennes, des exercices pour les enfants avec de la diversité, des courts métrages réalisés par des enfants à l’intérieur de la maison ou un festival de narration orale “Ouvea o lobo (Aulla el lobo)” .

Avec plus de 270 professeurs collaborateurs et des contributions d’universités telles qu’Oxford ou Princeton, le succès de ce portail se résume en quelque 90000 visites, d’une durée moyenne de quatre minutes et demie, sur le Web au cours de ses quinze premiers jours.

“Nous devons concevoir d’autres façons d’encourager les enfants”, souligne ce professeur, qui était coordinateur du portail éducatif de la Fondation Barrié et des blogs du projet européen Climántica, à une époque où vous ne pouvez utiliser que des plateformes numériques pour contacter avec des enfants.

Les étudiants en physique et chimie de Susana sont en 2e et 4e ESO et sont sur le point de recevoir de nouvelles missions sur les réactions chimiques. Puisqu’ils ne peuvent pas enseigner en laboratoire, ils transformeront leur cuisine à domicile en salle de classe expérimentale.

L’enseignement virtuel n’est pas un chat sur Internet, “il nous oblige à nous réinventer” et à motiver l’élève sans communication non verbale en classe, en optimisant les ressources du réseau mais toujours avec un changement de méthodologie.

Cette opportunité offerte par les nouvelles technologies et qui a été verrouillée “est une fenêtre ouverte sur les salles de classe” et maintenant “ce que l’enseignant ne reste plus entre quatre murs”, dit Vázquez, donc “la beauté est vue pratiques de chacun “.

En tout cas, soutient-il, la classe “est irremplaçable”. “Ces jours-ci, il nous manque la main sur l’épaule, le regard conscient ou critique, le sourire et la spontanéité. Les étudiants eux-mêmes nous le disent dans les sessions virtuelles. Et qu’en est-il de l’interaction en groupe, de l’apprentissage entre pairs”, explique-t-il. – La classe via Internet est beaucoup plus limitée dans la communication et l’interaction, fondamentale dans l’éducation. “

Ces semaines, il y a aussi un mouvement d’union entre les disciplines, en ce sens que les niveaux éducatifs s’unissent et “c’est très enrichissant”, ajoute-t-il, car au lieu de compartimenter toutes les connaissances, une collaboration se fait entre toutes et, par extension, intéresse tout le monde.

Dans cette tâche, les familles ont un rôle crucial dans l’éducation de leurs fils et filles, mais en tant que père ou mère, et non en tant qu’enseignants, qui ne le sont pas.

“Au-dessus des disciplines, il y a l’éducation intégrale de l’étudiant et cette pandémie représente une opportunité d’éduquer à la citoyenneté mondiale dans tous les domaines”, résume Susana Vázquez.

A la fin de l’isolement, l’étape dont les élèves ont besoin est “la rue, la plage, le parc, il est essentiel de retrouver leur santé mentale”, soutient-il, pour ce qui semble “anecdotique” que la Conférence sectorielle de l’éducation s’est étendue à Juillet la période scolaire pour contenir le fossé éducatif.

“Surtout, s’il s’agit de la même formation en ligne, car cela augmenterait le niveau de stress des enfants ayant des besoins de renforcement scolaire”, fait valoir Susana Vázquez, qui estime néanmoins que la décision de promouvoir le cours après la fin des deux trimestres c’est “une mesure opportune et cohérente”.