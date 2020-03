C’est une bonne chose qu’Elon Musk ne soit pas en charge de la réponse aux coronavirus – .

Le PDG de Tesla, Elon Musk, a publié un tweet de 5 mots vendredi après-midi, suggérant que la panique contre les coronavirus était «stupide».

Il continue de faire l’objet de nombreuses critiques sur Twitter à ce sujet alors que le coronavirus continue de se propager. Comparez sa déclaration, quant à elle, avec une autre décision du PDG d’Apple, Tim Cook, en réponse au virus – il a appelé cela un «événement sans précédent» et permet aux employés d’Apple dans les zones à fort impact de travailler à domicile cette semaine.

Au moment de la rédaction de cet article, le tweet d’Elon Musk du vendredi après-midi qualifiant la panique de coronavirus de “stupide” a été consulté plus de 1,6 million de fois sur Twitter.

Ce tweet de 5 mots est aussi bon qu’un test de Rorshach pour l’évaluation publique du PDG de Tesla. Je suis d’accord avec ce tweet, certains d’entre vous pourraient répondre – la panique irrationnelle, après tout, fait probablement plus de mal que de bien et conduit à des résultats inutiles. Là encore, d’autres d’entre vous pourraient considérer le tweet comme irresponsable, au minimum, et que le milliardaire impétueux utilise le puissant mégaphone de son compte Twitter (qui compte près de 32 millions d’adeptes) pour diffuser le mauvais type de message d’avertissement dont nous avons besoin maintenant. Un rappel, selon .: Le nombre de cas confirmés de coronavirus dans le monde a maintenant dépassé les 100 000 dans plus de 90 pays. Et plus de 3 400 personnes sont mortes.

Comme prévu, Elon a suscité beaucoup de critiques pour le tweet, qui vient au milieu de la couverture des nouvelles de ces derniers jours, mettant en évidence les failles de la réponse jusqu’à présent de l’administration Trump:

Coronavirus:

Elon Musk: Coronavirus Panic is Dumb

Andy Grove: Seuls les paranoïaques survivent.

Je fais partie de l’équipe d’Andy Grove. Le temps nous dira si j’ai choisi le bon héros ici.

– Curious Investor (@Soumyazen) 8 mars 2020

Je suis le plus grand fan d’Elon Musk et il a tellement tort de tweeter cela, il le fait probablement parce qu’il n’aime pas comment le virus a affecté négativement les revenus de sa société, etc. il a déjà du succès, mais je suppose que plus d’argent est toujours plus important que vit pour certaines personnes🤷‍♂️

– LM_Texas🛹🌎🚀🌮 (@LuisLovesBeto) 6 mars 2020

Les inquiétudes des pauvres semblent muettes aux riches.

– Pete Forester (@pete_forester) 6 mars 2020

Je suis totalement étonné que quelqu’un qui possède une entreprise où les employés ne peuvent pas travailler à domicile appelle des mesures pour protéger les lieux de travail contre une maladie hautement infectieuse “idiote”…

– Pé (@ 4everNeverTrump) 6 mars 2020

Elon devrait emmener sa femme en Italie ce week-end et se promener dans les villes….

– 01nv1s1ble0 (@ 01nv1s1ble0) 6 mars 2020

Comparons ce tweet, quant à lui, avec une réponse considérablement différente d’un autre PDG – le PDG d’Apple, qui dans une note obtenue par Bloomberg a décrit cela «comme un moment difficile» pour le fabricant d’iPhone et que l’épidémie de coronavirus est un «événement sans précédent. “

La note de Tim Cook a été envoyée aux employés d’Apple au cours du week-end et les encourage à «s’il vous plaît, n’hésitez pas à travailler à distance si votre travail le permet» du 9 au 13 mars. C’est une politique destinée à avoir un impact sur «les zones avec la plus grande densité d’infections», a écrit Cook, ajoutant qu’Apple «fait un effort majeur pour réduire la densité humaine et s’assurer que les équipes qui sont sur place peuvent faire leur travail en toute sécurité et en toute tranquillité. esprit.”

Ajoutez à cela Apple se déplaçant rapidement au début pour fermer des magasins en Chine et prendre d’autres mesures en réponse à la propagation du virus, et cela fait un contraste frappant avec une déclaration désinvolte sur la panique étant «stupide». Au cours du week-end, le statisticien Nassim Nicholas Taleb a riposté sur Twitter en réponse au tweet d’Elon: “Dire que la panique du coronavirus est stupide est stupide.”

Taleb est l’auteur de The Black Swan, un livre publié en 2007 sur des événements rares mais à fort impact qui semblaient préfigurer la Grande Récession qui surviendrait l’année suivante. Dimanche, Taleb a tweeté le passage suivant du livre:

