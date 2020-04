C’est une stratégie de l’OMS pour nous emprisonner à la maison et contrôler le monde

L’actrice et chanteuse mexicaine Patricia Navidad est à nouveau au centre de la polémique, cette fois pour faire en sorte que pandémie mondiale de coronavirus c’est simplement une stratégie de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour contrôler le monde. Cela a été déclaré dans une série de publications sur son compte Twitter officiel.

“Il est plus facile de tromper les gens que de les convaincre qu’ils ont été trompés. Il semble que l’OMS donne un coup d’État mondial, Covid-19 est une organisation mondiale pour nous emprisonner dans nos maisons sous la dictature et le contrôle de la peur, un sale jeu pour établir son nouvel ordre mondial “, a écrit le protagoniste des principaux feuilletons.

– (@ ANPNL05) 30 mars 2020

Patricia Navidad, connue pour ses rôles dans “La fea mas bella”, “El manantial”, “Cañaveral de pasiones”, entre autres, a déclaré au cours des jours précédents qu’elle ne comprenait pas la crainte des gens d’un “virus moins agressif que une grippe », a-t-il ajouté, il ne comprenait pas la panique et l’hystérie.

Parce que tant de peur du “virus” qui est moins agressif qu’une grippe, disent les personnes en santé, je ne comprends pas la panique et l’hystérie, nous avons toujours vécu avec des virus, des insectes et des parasites plus que ceux que nous apportons à l’esprit et à l’âme. Prévention et vibrations à haute fréquence de l’amour. ❤️

– (@ ANPNL05) 30 mars 2020

“Il y a beaucoup de manipulations et de mensonges, le virus n’est pas vraiment mortel, sauf si les gens sont infectés par la peur et ont un système immunitaire affaibli, ou souffrent d’autres maladies graves, il fait moins de dégâts qu’une grippe normale, qui de nombreux autres meurent chaque année “, a-t-il ajouté dans une autre publication.

Noël a aimé susciter la controverse pour ses commentaires sur les réseaux sociaux, cependant ses publications n’ont pas été appréciées par la majorité de ses followers, même si certains partagent son idée, moins en disant que le coronavirus était une création «de l’élite à contrôler». à la population sous la peur et la psychose ».

Covid-19 Création de l’élite pour contrôler la population sous la peur et la psychose à travers des “informations” terroristes, ils chassent les économies du monde et nous entraînent dans une récession mondiale et en même temps c’est une entreprise de gros profits pour les sociétés pharmaceutiques, banques et sociétés.

– (@ ANPNL05) 30 mars 2020

Covid-19 Le meilleur contrôleur et déstabilisateur des pays et économies mondiaux créé par l’élite noire pour établir le nouvel ordre mondial. Dieu nous protège et prend soin de nous tous avec nos familles. Vibrons à des fréquences élevées d’amour et de lumière. Prière et méditation !! ❤️

– (@ ANPNL05) 30 mars 2020

Elle a également déclaré que “les chiffres ne correspondent pas à la pandémie et aux décès qui, selon eux, ont été enregistrés chez des personnes atteintes d’autres maladies graves”, tout en doutant de l’existence du virus qui serait originaire de Chine, car selon elle, la maladie respiratoire avait été créée dans un laboratoire par les sociétés pharmaceutiques.

L’OMS, les médias et les réseaux sociaux du monde entier accompagnent le mensonge mondial, la pandémie de Covid-19, a décidé que c’est la chose la plus terrible qui ait frappé la planète depuis l’époque de la peste bubonique du XIVe siècle qui a réduit la population de l’Europe près d’un tiers.

– (@ ANPNL05) 1 avril 2020

En septembre 2018, Patricia Navidad a célébré 30 ans de carrière lors d’une interview avec Don Francisco, où elle a déclaré que la santé était la chose la plus précieuse de sa vie, “la plus grande bénédiction” et elle a parlé d’une maladie qu’elle a souffert, après quoi elle a avoué Il s’est rapproché de Dieu et a réussi à comprendre le pourquoi des choses et combien il est important de s’unir pour l’amour.

