Cet artiste a dessiné Wuhan en quarantaine en janvier. Un nouveau dessin animé offre un signe d’espoir

Les bus retournent à Wuhan 0:57

(.) – En janvier, lorsque l’épidémie de coronavirus a déclenché des confinements massifs et des mesures d’urgence dramatiques en Chine, l’artiste Chen Xiaotao Momo a dessiné un dessin animé qui est rapidement devenu populaire sur les médias sociaux chinois.

Dans le croquis, un bol de «nouilles chaudes et sèches», un plat emblématique de Wuhan, la ville pandémique de Ground Zero, se trouve dans un lit d’hôpital portant un masque facial et des yeux larmoyants. Dans la vitrine, des plats régionaux de différentes parties de la Chine affichent des affiches exprimant encouragements et soutien.

Wuhan a été la première ville chinoise à être confinée. Deux mois plus tard, le pire de la pandémie semble s’être produit en Chine continentale. Les blocus et les restrictions sont progressivement levés et les niveaux d’alerte provinciaux sont prudemment abaissés.

Dans un nouveau dessin animé, publié hier par Chen, le bol de nouilles n’est plus au lit. Au lieu de cela, le plat de Wuhan accueille avec joie la multitude de plats amicaux à l’extérieur de la fenêtre, y compris ce qui semble être le pot chaud du Sichuan et le dim sum de la Chine du Sud, entre autres.

Sur la photo, ils semblent crier “Réinitialisation du Hubei”, se référant à la province affectée dont Wuhan est la capitale.

Le dessin animé a été largement diffusé ces derniers jours. Le hashtag #HotDryNoodlesHasWokenUp (le bol de nouilles chaudes et sèches s’est réveillé) fait son apparition sur Weibo, la plate-forme Twitter de Chine, avec plus de 210 millions de vues.

