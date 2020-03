C’était le message de Cristiano Ronaldo sur le coronavirus

Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, les génies du football mondial 1:18

(CNN espagnol) – Cristiano Ronaldo est isolé au Portugal avec sa famille. La star portugaise a soutenu la pandémie qui affecte le monde et en particulier son coéquipier Daniele Rugani, qui a été testé positif pour le coronavirus COVID-19.

«Le monde traverse une période difficile qui exige le plus grand soin et l’attention de nous tous. Je vous parle aujourd’hui non pas en tant que footballeur, mais en tant que fils, père, être humain concerné par les événements qui affectent le monde entier. Il est important que nous suivions les conseils de l’OMS (Organisation mondiale de la santé) et des organes directeurs dans la manière dont nous gérons cette situation. La protection de la vie humaine doit être un précédent par rapport à tout autre intérêt. Je voudrais envoyer mes pensées à tous ceux qui ont perdu quelqu’un proche d’eux, ma solidarité à ceux qui luttent contre le virus, comme mon partenaire Daniele Rugani, et mon soutien continu aux professionnels de la santé qui mettent leur vie en danger pour aider sauver les autres. ” -Cristiano Ronaldo

Le cas de Paulo Dybala

D’un autre côté, Paulo Dybala a nié avoir été infecté par le coronavirus. L’Argentin joue également pour la Juventus et se trouve dans une période d’isolement comme le club lui-même l’a recommandé aux membres de l’équipe.

