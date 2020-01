Cette adorable husky aux yeux surpris a trouvé sa nouvelle maison après être devenue virale sur Facebook – .

Lorsqu’un husky de quatre ans du nom de Jubilee a été rendu à la Husky House du New Jersey plus tôt ce mois-ci, l’éleveur qui l’a amenée a déclaré qu’il ne pouvait pas trouver d’acheteur pour le chiot parce que, bien, elle avait «l’air bizarre». Tout ce qu’il a fallu à un poste Facebook pour renverser cette affirmation, et Jubilee a non seulement retrouvé sa maison pour toujours, mais a des milliers de fans adorateurs pour démarrer.

Un examen vétérinaire a révélé que Jubilee était physiquement normal et en bonne santé. Sa seule particularité esthétique est que ses yeux ont quelque chose d’un regard permanent “surpris” à leur sujet. Elle est très certainement unique, mais cela ne l’a pas empêchée de recevoir tout l’amour qu’elle mérite, et même plus.

Comme c’est souvent le cas lorsqu’un animal au look étrange apparaît pour adoption sur Internet, les amoureux des animaux se déchaînent pour Jubilee. Husky House a vu un tel afflux d’intérêt de la part d’adoptants potentiels que leur site Web a commencé à se plier sous la pression. Le sauvetage a même dû ajouter une note à leur message d’origine expliquant qu’ils ne peuvent pas faire des adoptions à longue distance, probablement parce que des gens de tout le pays imploraient la chance d’adopter Jubilee.

Les yeux «bizarres» de Jubilee ne l’empêchent pas de profiter des mêmes choses que les autres chiens, et même si elle n’est apparemment pas très bien avec les chats, elle s’entend bien avec les autres chiens.

Comme vous pouvez l’imaginer, il n’a pas fallu longtemps à quelqu’un pour saisir l’occasion d’accueillir Jubilee dans leur maison, et Husky House dit qu’elle a depuis été adoptée par une famille de confiance qui a déjà adopté le sauvetage. Elle recevra maintenant toute l’attention qu’elle mérite et si ses nouveaux propriétaires décident de créer une page Instagram pour elle, elle sera une superstar instantanée.

Source de l’image: Husky House