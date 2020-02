Cette folie #Nasabroom qui balaie les médias sociaux est tellement stupide, c’est vraiment déprimant – .

Bienvenue dans le premier engouement pour les médias sociaux vraiment stupide de 2020.

Si vous avez ouvert Twitter du tout lundi, vous pourriez avoir été accueilli par la vue de hashtags comme #Nasabroom ou #Broomchallenge, ainsi que des tonnes de tweets remplissant votre chronologie qui incluent des clips vidéo et des photos de personnes étonnées que leurs balais soient… debout , tout seul. J’ai vu tout le monde, des mères aux randos, même aux services de police, s’amuser sur les réseaux sociaux, certains pour rire et certains totalement sérieux – et peut-être tous ignorant que cela a commencé par un tweet apparemment aléatoire qui prétendait La NASA avait déclaré lundi une journée d’une importance gravitationnelle particulière. L’importance étant, oui, vous l’avez deviné. Levez votre balai à tout moment de la journée, et le tour est joué. Préparez-vous à être surpris par un équipement de nettoyage ménager ordinaire, debout grâce à la gravité ou à quelque chose.

Qu’il suffise de dire, il n’y avait aucune base que ce soit pour l’engouement qui a commencé. Mais ça a commencé.

Tout d’abord, le tweet qui a apparemment donné le coup d’envoi:

D’accord, la NASA a dit qu’aujourd’hui était le seul jour où un balai pouvait se lever tout seul à cause de l’attraction gravitationnelle… Je ne le croyais pas au début, mais OMG! 😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/M0HCeemyGt

– mk (@mikaiylaaaaa) 10 février 2020

C’est fou qu’une chose aussi anodine qu’un tweet de quelqu’un basé sur absolument rien de factuel puisse mettre le feu à Internet et générer une couverture médiatique expliquant le phénomène de CNN et d’autres médias, mais nous y sommes.

Lundi soir, CNN a publié un article qui réfute le mythe selon lequel vous ne pouvez le faire qu’un certain jour de l’année, ou grâce à une attraction gravitationnelle spéciale. Le secret de cet engouement pour les balais est quelque chose de beaucoup plus ordinaire – tout ce que vous avez à faire est d’équilibrer le sacré truc.

Étant donné que les balais ont un centre de gravité bas, qui se trouve sur les poils, il vous suffit de positionner les poils comme un trépied d’appareil photo, et cela devrait maintenir le balai lui-même en équilibre. N’importe quel jour de l’année, aucune annonce spéciale de la NASA n’est requise.

Aussi stupide que puisse paraître cet engouement pour les médias sociaux, il a réussi à produire des réactions hilarantes, que vous pouvez consulter ci-dessous.

Ma femme me lance le #broomchallenge tous les jours…

… C’est-à-dire qu’elle veut que je balaye la maison.

J’échoue presque tous les jours.

Tous les jours.

– Josh Stolberg (@joshstolberg) 11 février 2020

