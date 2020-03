Ceux qui ont intentionnellement propagé le coronavirus pourraient être accusés de terrorisme, selon le ministère de la Justice.

Comment le coronavirus affecte-t-il les poches des Américains? 3:29

Washington (.) – Les personnes qui ont intentionnellement propagé le coronavirus pourraient être accusées de terrorisme pour “exposition intentionnelle et infection à autrui”, indique une note du ministère de la Justice.

Le sous-procureur général Jeffrey Rosen a écrit mardi dans une note aux autorités fédérales chargées de l’application des lois et aux procureurs américains que le virus “semble correspondre à la définition légale d’un” agent biologique “”, donc “de tels actes ils pourraient potentiellement être impliqués dans les statuts nationaux sur le terrorisme. »

“Les menaces ou les tentatives d’utilisation de Covid-19 comme arme contre les Américains ne seront pas tolérées”, a déclaré Rosen.

L’équipe qui combat le coronavirus de la Maison Blanche 2:57

La note de service souligne les mesures agressives que le gouvernement fédéral est prêt à envisager et à adopter, alors que l’épidémie se propage à travers le pays. Au 26 mars, les États-Unis comptaient plus de 66 000 cas et plus de 940 décès liés aux coronavirus, selon un décompte ..

“Nous devons faire de notre mieux pour protéger les droits et la sécurité des Américains en cette période nouvelle et troublée”, a déclaré Rosen.

Le procureur général adjoint a également détaillé un «large éventail de stratagèmes frauduleux et criminels soupçonnés de pandémie», y compris des appels automatisés faisant des offres frauduleuses de vente de masques respiratoires non livrés et de fausses applications de coronavirus et des sites Web qui installent des logiciels malveillants.

“Profiter de cette crise pour récolter des profits illicites ou profiter des Américains est répréhensible et ne sera pas toléré”, a écrit Rosen.

Sa note vient après que le procureur général William Barr a ordonné la semaine dernière aux procureurs fédéraux de donner la priorité aux enquêtes sur les fraudeurs et les pirates informatiques exploitant la pandémie.

Est-il possible d’auto-tester le coronavirus? 2:40

Dans cette note envoyée aux procureurs à travers le pays, Barr a cité des informations faisant état de faux traitements pour le virus vendu en ligne et d’e-mails frauduleux de personnes se faisant passer pour des responsables de la santé publique comme des crimes «qui ne peuvent être tolérés. “

“La pandémie est suffisamment dangereuse sans que les criminels ne cherchent à profiter de la panique publique, et ce type de comportement ne peut être toléré”, a écrit Barr. “Il est essentiel que le ministère de la Justice reste vigilant pour détecter, enquêter et poursuivre les irrégularités liées à la crise.”

Barr a également déclaré que la “mission critique” du ministère de la Justice se poursuivra alors que le virus éteint les autres piliers de la société américaine.

«Nous veillerons à ce que les fonctions d’application de la loi du Ministère fonctionnent efficacement pendant cette épidémie. Il est vital que nous travaillions ensemble pour sauvegarder notre système de justice et, par conséquent, la sécurité de notre nation », a-t-il déclaré.

– David Shortell de . a contribué à ce rapport.

.