Changement climatique: la moitié des plages de sable pourrait disparaître ce siècle | L’avenir

La moitié des plages du monde pourrait disparaître d’ici la fin du siècle si les tendances actuelles du changement climatique et de l’élévation du niveau de la mer se poursuivent, selon une étude publiée lundi par Nature Climate Change.

Dans le cas de l’Espagne et du sud de l’Europe, à la fin du siècle, le recul des plages pourrait atteindre 86 mètres si des mesures ne sont pas prises pour contenir le changement climatique, explique Efe Theocharis Plomaritis de l’Université de Cadix (UCA), un des signataires de l’étude.

Dans le meilleur des cas, c’est-à-dire avec des mesures pour atténuer les effets du climat, la perte de plages de sable en Espagne serait de 60 mètres à la fin du XXI et de 27 mètres d’ici 2050.

Valeur socio-économique des plages

Les plages de sable occupent plus d’un tiers du littoral mondial, ont une valeur socio-économique élevée et offrent une protection naturelle contre les tempêtes marines et les cyclones.

Cependant, l’érosion, l’élévation du niveau de la mer et les changements climatiques menacent le littoral, ses infrastructures et ses populations.

Une équipe dirigée par Michaleis Vosdoukas de l’Université de Delf (Pays-Bas) a analysé des bases de données et des images satellites sur les changements du littoral entre 1984 et 2015 pour extrapoler les tendances et prédire la dynamique future.

Ils ont déterminé le changement du littoral entraîné par des facteurs physiques (géologiques ou anthropiques), le recul du littoral en raison de l’élévation du niveau de la mer et comment l’érosion peut changer en raison des tempêtes.

Les résultats indiquent que sans mesures pour atténuer le changement climatique et l’adaptation “près de la moitié des plages du monde sont menacées d’extinction à la fin du siècle”, explique Plomaritis, bien qu’il précise que si des mesures sont prises, cette prévision pourrait être réduite. dans 40%.

A la catastrophe écologique et environnementale que cela implique, il faut ajouter les pertes en termes de valeur de l’écosystème et les graves impacts socio-économiques qui pourraient survenir, notamment dans les zones moins développées ou avec une forte dépendance au tourisme lié au littoral, ajoute une note de la UCA

En outre, il ne faut pas oublier qu’un pourcentage élevé de côtes sablonneuses menacées se trouvent dans des zones densément peuplées, il est donc très important de concevoir et de mettre en œuvre des mesures d’adaptation efficaces à ces changements possibles.

Oui ou oui perte de plages de sable

Dans tous les cas, l’expert indique que même si le réchauffement climatique va ralentir, la société devra s’adapter à une perte considérable de plages de sable fin, vous devez donc faire des plans d’atténuation des dommages, qui seraient plus efficaces s’ils étaient conçus au niveau Régional et local.

Les plages sont dynamiques -expliques- et disposent de mécanismes d’adaptation naturelle par ceux qui reculent mais au même niveau qu’elles le sont.

Cependant, lorsque le littoral est urbanisé et occupe la zone de migration vers l’arrière de la plage, l’adaptation naturelle est plus difficile et si elle rencontre un obstacle vertical, un mur ou un bâtiment, la plage perd de la hauteur et s’enfonce.

Le rapport indique que si la longueur totale des plages de sable pouvant être perdues est analysée, la zone la plus touchée serait l’Australie, avec près de 12 000 kilomètres en danger, tandis que des pays comme le Canada, le Chili, le Mexique, la Chine et les États-Unis seraient également visibles ” très touchés “, précise l’étude.

Le risque d’érosion est particulièrement élevé en Gambie et en Guinée-Bissau, où plus de 60% de la zone de sable côtière peut être perdue.

Les effets seront également importants dans les petits États insulaires, ce qui implique également le risque de perte des cultures de ces pays, ajoute l’expert de l’Université de Cadix.

Dans cette ville, les plages urbaines de plus grande largeur sont d’environ 80 mètres, ce qui signifierait – dit Plomaritis – que sans mesures pour contenir le changement climatique d’ici 2050, il ne resterait que 50 mètres et avant la fin du siècle «la plage sèche» disparaîtrait . EFEfuturo