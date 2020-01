Changer le cépage protégerait les vignobles du changement climatique | L’avenir

La moitié des régions adaptées à la production de vin seront gâchées par le changement climatique mais tout n’est pas perdu: si les vignerons substituent les raisins à des variétés plus préparées contre la sécheresse et la chaleur, ils pourraient sauver leurs récoltes et Production mondiale de vin.

Il s’agit de la principale conclusion d’une étude internationale publiée dans les Actes de la National Academy of Sciences (PNAS) et dirigée par des chercheurs de l’Université de la Colombie-Britannique (UBC).

Les travaux portent sur un élément clé de l’adaptation au climat, à la phénologie, de 11 cépages répartis dans le monde: Cabernet-Sauvignon, Chasselas, Chardonnay, Garnacha, Merlot, Monastrell, Pinot noir, Riesling, Sauvignon blanc, Syrah et Ugni blanc.

Pour chacune de ces 11 variétés, les chercheurs ont utilisé des enregistrements agricoles de leurs phénologies et modélisé le moment où le bourgeonnement, la floraison et la maturation se produiraient, dans chacune des régions viticoles du monde, selon trois scénarios de réchauffement: 0 degrés Celsius, 2 ° C et 4 ° C.

“Substituer le Grenache ou le Cabernet Sauvignon à la plantation de Pinot Noir ou de Trebbiano à la place du Riesling, ne sont pas des changements faciles, mais peuvent faciliter l’adaptation des vignerons” aux circonstances du changement climatique “”, explique Elizabeth, auteur principal de l’étude. Wolkovich, professeur de sciences forestières et de conservation à l’UBC et expert en stratégies de résilience pour les écosystèmes agricoles et forestiers.

Les raisins de cuve sont extrêmement sensible à la météo, en particulier à la température.

Des études antérieures menées par l’équipe de recherche de Wolkovich ont montré que si la température mondiale augmente en moyenne de deux degrés Celsius – conformément aux tendances actuelles – au moins 51 pour cent des régions viticoles actuelles pourraient disparaître.

Cependant, la présente étude fait valoir que les viticulteurs pourraient coupé en deux (à 24 pour cent) les zones perdues par la hausse des températures.

Par exemple, “en Bourgogne, en France, les vignerons peuvent envisager de planter des variétés plus tolérantes à la chaleur, comme la Syrah et le Grenache, pour remplacer le Pinot Noir dominant, tandis que les vignerons de régions comme Bordeaux pourraient changer le Cabernet Sauvignon et Merlot pour le Mourvedre “, explique Wolkovich.

Au-dessus de 2 degrés

L’étude prévient toutefois que la diversification aura moins d’impact si les températures augmentent de plus de deux degrés.

“S’ils montent de quatre degrés, environ 77 pour cent de toutes les zones peuvent être perdues, et la plantation de nouvelles variétés limitera cela à 58 pour cent de pertes “, explique Ignacio Morales Castilla, auteur principal de l’étude et ancien chercheur postdoctoral au laboratoire de Wolkovich, maintenant à l’Université d’Alcalá ( Madrid).

Les régions viticoles peuvent s’adapter à un niveau de réchauffement plus faible, “mais un réchauffement plus important sera beaucoup plus difficile à sauver des régions”, prévient le chercheur espagnol.

L’étude détaille où les variétés qui à l’avenir peuvent économiser la production de vin peuvent être cultivées.

Cependant, il prévient également que le succès de cette stratégie dépendra de nombreux facteurs, Juridique et culturel.

“Les consommateurs qui souhaitent essayer de nouvelles variétés peuvent jouer un rôle important pour sauver les régions que les gens aiment, et la législation peut encourager les viticulteurs à essayer de nouvelles variétés.

En fin de compte, les gens peuvent avoir le plus grand impact en travaillant à réduire les émissions dans le monde entier “, explique Wolkovich. EFE