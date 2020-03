Chaos, confusion et infiltration marquent le retour de “La maison du papier” | Mexique | Édition Amérique

Netflix a dévoilé jeudi la bande-annonce officielle de la quatrième saison de “The paper house”, qui sortira le 3 avril, dans laquelle le chaos, les explosions et la confusion marqueront l’avenir du groupe dirigé par le professeur .

“The paper house: Part 4” commence plongé dans un chaos absolu: le professeur suppose que Lisbonne a été exécutée, Rio et Tokyo ont fait voler un char, Nairobi est tiraillé entre la vie et la mort et les nouveaux membres du bande générer des tensions parmi les plus vétérans.