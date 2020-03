Chaos dans les aéroports après de nouvelles restrictions sur les coronavirus – Telemundo Miami (51)

Les voyageurs fatigués arrivant aux États-Unis au milieu des restrictions imposées par l’épidémie de coronavirus ont trouvé des aéroports bondés et de longues attentes pour passer des examens médicaux obligatoires.

Selon des images partagées sur les réseaux sociaux, les passagers arrivant à l’aéroport international O’Hare de Chicago ont attendu pendant des heures, provoquant des critiques à l’encontre des élus de l’Illinois.

Le gouverneur J.B. Pritzker, a tweeté au président Donald Trump et au vice-président Mike Pence, notant que le processus douanier était de juridiction fédérale et exigeant des mesures pour empêcher les foules. D’autres démocrates, tels que les sénateurs Dick Durbin et Tammy Duckworth, ont fait écho à ses préoccupations.

“C’est inacceptable, contre-productif et exactement le contraire de ce que nous devons faire”, a tweeté Duckworth. “L’administration Trump doit envoyer plus de soutien à O’Hare immédiatement.”

Bien que les citoyens américains, les résidents légaux et quelques autres aient été autorisés à retourner aux États-Unis en vertu des nouvelles restrictions sur les voyages en provenance d’Europe, ils ont été acheminés vers 13 aéroports américains, où ils attendaient des contrôles médicaux et des ordonnances de quarantaine.

Le secrétaire par intérim du Département de la sécurité intérieure a admis les longues files dans les tweets publiés peu après minuit et a déclaré que les contrôles prenaient environ une minute par passager.

Des aéroports aux supermarchés et aux services d'essai.

“En ce moment, nous travaillons pour ajouter plus de capacité aux contrôles et travaillons avec les compagnies aériennes pour accélérer le processus”, a déclaré Chad Wolf. «Je comprends que c’est très stressant. En ces temps sans précédent, nous vous demandons votre patience. »

La foule dans les aéroports désignés, qui étaient parmi les plus fréquentés du pays, s’est formée malgré les recommandations de “distanciation sociale” émises par les autorités de santé publique pour éviter la contagion.

“Je suis moins préoccupé par le fait de devoir faire la queue ici aussi longtemps que par d’où viennent les gens autour de moi et à quoi ils ont pu être exposés”, a déclaré Dorothy Lowe à Dallas / WFAA-TV. Fort Worth, où certaines attentes ont atteint trois heures.

Ils ne pourront rentrer chez eux que s’ils passent ces filtres stricts.

Le compte officiel de l’aéroport a répondu sur Twitter aux passagers qui se sont dits préoccupés par le surpeuplement, déclarant que leur équipe chargée de l’expérience des consommateurs prenait des “précautions supplémentaires” et qu’un désinfectant pour les mains était disponible dans tous les terminaux. À O’Hare, Chicago, la police offrait aux gens de l’eau en bouteille et des collations, selon le compte Twitter de l’aéroport.

Le virus ne provoque que des symptômes légers ou modérés comme la toux et la fièvre pour la plupart des gens, bien que certains, en particulier les personnes âgées et les personnes ayant des problèmes médicaux antérieurs, puissent éprouver des complications plus graves comme la pneumonie.

La grande majorité des gens se remettent du nouveau virus. Selon l’Organisation mondiale de la santé, les personnes présentant des symptômes bénins se rétablissent en deux semaines environ, tandis que les plus gravement malades peuvent prendre entre trois et six semaines.

Des dizaines de flacons en plastique ont été trouvés qui prétendaient être des tests pour le coronavirus. Tout était faux.

Les États-Unis ont conseillé aux voyageurs en provenance de pays désignés d’Europe, de Chine et d’Iran de s’isoler volontairement pendant 14 jours après leur arrivée à leur destination finale.

“S’ils n’ont pas à voyager, je ne le ferais pas”, a déclaré Trump.

Plus de 156 000 personnes sont tombées malades dans le monde et plus de 5 800 sont décédées, et des milliers de nouveaux cas sont identifiés chaque jour. Aux États-Unis, 57 personnes sont décédées, dont près de 3 000 ont été infectées.

Partout au pays, les hôpitaux ont travaillé pour accroître leurs capacités et leur personnel pour éviter d’être submergés par l’augmentation de la charge de travail.

L’épidémie de COVID-19 a changé des habitudes aussi simples que d’agiter ou d’embrasser ou simplement de se faire un câlin.

“Nous n’avons pas atteint un plafond”, a déclaré le Dr Anthony Fauci des National Institutes of Health. “Nous verrons plus de cas, et nous verrons plus de souffrances et de morts.”

Des millions d’Américains se préparaient à une semaine sans école et sans savoir clairement comment travailler efficacement sans assistance pour s’occuper de leurs enfants, alors que la peur de rester en bonne santé face à la propagation imparable du coronavirus ne cesse de croître.

Des dizaines de millions d’élèves à travers le pays ont été renvoyés chez eux après la fermeture d’écoles dans des États comme l’Ohio, le Maryland, l’Oregon, Washington, la Floride et l’Illinois, ainsi que dans de grands districts scolaires comme Los Angeles, San Francisco et Washington D.C. Certaines écoles ont annoncé des fermetures pour trois semaines et d’autres pour un maximum de six semaines.

