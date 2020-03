Charles Barkley, après s’être senti malade, a été testé négatif pour le coronavirus | Réseaux sociaux sportifs

L’exalero Charles Barkley a annoncé lundi qu’il était négatif pour le coronavirus après 10 jours il se sentait malade et a ensuite été testé pour voir s’il avait développé COVID-19.

“J’ai reçu les résultats de mon test COVID-19 ce matin et ils sont négatifs”, a déclaré Barkley dans un communiqué publié par Turner Sports. “Je tiens à remercier tout le monde pour avoir communiqué et exprimé son inquiétude et son soutien. Chacun doit être en sécurité et prendre les mesures nécessaires pour garantir son bien-être.”