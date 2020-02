Charlize Theron, la luminosité de 5 millions de dollars dans le cou | Le style

Charlize Theron était l’une des femmes les plus élégantes de la soirée des Oscars, mais c’était aussi celle qui portait le bijou le plus cher sur sa peau au Théâtre Dolby

Rabat, Chopard, Harry Winston, Swarovski ou Bulgari ils étaient les bijoutiers choisis par de nombreuses actrices et acteurs pour compléter leurs costumes, mais il est possible que le bijou le plus cher ait été porté par l’actrice sud-africaine qui, en tant qu’accessoire du design de Dior, portait un collier d’une valeur de 5 millions de dollars ( environ 4,6 millions d’euros).

Bijoux, le complément parfait

L’actrice, nominée pour sa performance dans “Scandale” (“Bombshell”) portait un collier de la collection de haute joaillerie AI 2020 de Tiffany & Co. Le collier a un diamant central de taille marquise de plus de 21 carats et de la plus haute graduation de couleur (D), ce qui indique que la gemme n’a pas d’imperfections, comme l’explique la firme de bijoux dans un communiqué.

Ongle bijou “exceptionnel”, monté sur platine comme les 165 autres diamants qui totalisent un total de 26 carats qui complètent le bijou.

Charlize Theron Il a opté pour plusieurs bagues et boucles d’oreilles en diamant pour compléter le “look”. EF