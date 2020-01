Chauffeur ou événements exclusifs, services premium de la marque de gala DS | Moteur

DS, le marque premium du groupe français PSA, il souhaite que la relation avec ses clients soit unique, c’est pourquoi il a lancé une série de services, parmi lesquels la possibilité d’avoir un chauffeur ou de participer à des événements exclusifs à des prix de témoignage.

Les services en question sont six et tombent sous la devise “Seulement toi (only you) “globalement, bien que dans chaque pays la filiale correspondante de la marque française soit chargée de développer les expériences ou événements uniques auxquels ses clients peuvent participer.

Le but ultime est d’être “toujours à vos côtés” Pour votre tranquillité d’esprit, a expliqué aujourd’hui le directeur du marketing DS en Espagne, Rodrigo Sánchez, et le chef de “Only You” dans notre pays, Ana Fernández.

DS propose des événements exclusifs à des prix de témoignage

A cet effet, ils proposent à leurs clients privés des services exclusifs: DS Valet (de chauffeur), DS Assistance (assistance routière), Louez une DS (location de voiture de la marque), DS à votre service (téléphone pour questions ou suggestions), DS Club Privilege (offres événements et expériences uniques) et l’application MyDS.

Dans le cas de l’embauche d’un chauffeur – qui est géré par les concessionnaires (33, qui atteindront 40 en 2021) – cela se limite à transporter votre voiture à l’atelier (vous ne pouvez louer que le retour ou les deux) pour l’entretien.

La “Rent a DS” est conçue pour que les clients de la marque (par exemple ceux qui ont acheté une DS 3 Crossback électrique) puissent louer un véhicule thermique, afin que les conducteurs qui ne connaissent pas la marque puissent avoir un de leurs modèles pendant une journée.

Le DS Club Privilege compte déjà 1 000 membres en Espagne

Quant au DS Club Privilege, qui compte 1000 membres, c’est un club privé avec des expériences et des privilèges uniques (10% de réduction sur des marques renommées).

Selon Fernández, à travers le Application MyDS Des expériences gastronomiques peuvent être réservées pour le chauffeur et son accompagnateur pour 20 euros par personne (le prix est un témoignage car la marque récompense la facture) ou des visites guidées de musées en dehors des horaires d’ouverture au grand public.

Chaque mois, ils renouvellent et ont une grande acceptation parmi les membres du club privé susmentionné, selon Fernández.

DS cherche à introduire le luxe français dans le secteur automobile

En bref, ce que DS recherche, c’est d’incarner le savoir-faire français du luxe dans le secteur automobile, a déclaré Sánchez.

DS vendu en Espagne l’année dernière 4399 unités, 1,71% de plus qu’en 2018, et détient une part de marché de 1,71% avec une gamme de seulement deux modèles, deux SUV: le DS 3 Crossback (Il a une version électrique, en plus de celles de l’essence et du diesel) et le DS 7 Crossback (Il existe une variante hybride rechargeable, qui s’ajoute à celles de la combustion traditionnelle).