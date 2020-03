Chefs aux USA transformer leurs restaurants en centres d’aide pour les travailleurs licenciés

Restaurant latino craint pour les employés après les fermetures 2:35

(CNN) – Aux États-Unis, des chefs primés aident les leurs pendant la pandémie de coronavirus.

Avec le nombre croissant de cas de coronavirus, d’innombrables États ont annoncé cette semaine que les restaurants et les bars devaient fermer leurs salles à manger et passer aux services de livraison ou à emporter uniquement. Cette décision a laissé des millions de travailleurs de la restauration dans des États comme la Californie, le Kentucky, le Connecticut et New York sans emploi.

Pour le chef Edward Lee, les licenciements étaient personnels. En tant que personne qui a des restaurants à travers le pays, il savait que ses amis et collègues souffriraient de mesures aussi strictes.

Il a rapidement pris des mesures, en utilisant son organisation à but non lucratif, l’initiative LEE, pour lancer un programme d’aide aux travailleurs de la restauration. Mercredi, Lee avait transformé son restaurant 610 Magnolia à Louisville, Kentucky en un centre d’aide de fortune.

“Les gens ont faim et personne ne reçoit de salaire et personne ne sait quel est l’avenir”, a déclaré Lee à CNN. “Nous avons vu un besoin immédiat d’ouvrir notre cuisine pour aider les millions de chômeurs dans les restaurants, dont beaucoup vivent d’un salaire à l’autre.”

Travaillant depuis la cuisine de livraison à domicile du restaurant, les bénévoles ont distribué des centaines d’articles de toilette, de produits de nettoyage, de couches et de repas aux travailleurs licenciés dans les restaurants de la ville.

Ses efforts ont attiré l’attention d’autres chefs.

Avec le soutien financier de la marque de whisky Maker’s Mark, le programme s’est étendu à Cincinnati via le chef José Salazar, Los Angeles via la pizzeria Nancy Silverton, Pizzeria Mozza, et à Washington via le restaurant Lee’s Succotash.

Il est également prévu d’étendre le programme à Seattle et à New York, a déclaré Collis Hillebrand, PDG de Wagstaff Worldwide, une société de marketing et de relations publiques axée sur l’hôtellerie qui travaille avec l’initiative LEE.

“Dans tant de villes à travers le monde, (les travailleurs des services) sont si importants pour le tissu culturel de notre communauté, mais beaucoup d’entre eux n’ont pas de gilet de sauvetage”, a déclaré Rob Samuels, directeur général de la distillerie Maker’s Mark. “Nous sommes profondément déterminés à faire tout ce que nous pouvons pour intensifier et aider ces personnes dans l’industrie de la restauration.”

Le programme a suffisamment de dons pour le faire fonctionner dans cinq villes pendant deux semaines, a déclaré le porte-parole de Lee. Pour continuer à fournir de la nourriture et des fournitures aux employés des restaurants, le programme sollicite des dons supplémentaires.

Les chefs new-yorkais s’engagent à fournir un million de gallons de soupe

Pendant ce temps, à New York, une coalition distincte de chefs dirigée par le chef Eric Korn et le propriétaire du restaurant Louie Lanza, s’est fixé pour objectif de cuisiner 1 million de gallons de soupe pour approvisionner les employés des restaurants.

Le but de l’initiative, nommée à juste titre «Million Gallons», est d’amener les chefs locaux de New York à prendre des ingrédients dans leurs restaurants et à cuisiner de la soupe pour les employés de restaurant qui ont perdu leur emploi en raison de licenciements en raison de préoccupations concernant le coronavirus.

“Tous nos magasins sont remplis de produits qui seront gaspillés”, a déclaré Korn dans un message à d’autres chefs sur le site Web Million Gallons. «Dans deux semaines, notre ville et peut-être notre pays seront confrontés à la recherche de nourriture. C’est l’un de ces rares moments de notre vie où nous avons vraiment une chance d’aller de l’avant. »

Pourquoi la soupe? Parce que “cela a du sens pour de nombreuses raisons”, a déclaré Korn à WABC, une filiale de CNN.

«C’est sûr, nous faisons bouillir la soupe, la congelons et la stockons dans des contenants d’une pinte. Cela a un sens logistique, il est facile à stocker et à déplacer. Il fait une bonne santé, il peut être bouilli pour être réchauffé, donc nous savons qu’il sera sûr de le manger. »

Nourrir les Américains en temps de crise

Bien sûr, les travailleurs de la restauration ne sont pas les seuls touchés par cette crise. Le département américain du Travail a indiqué que plus de 280 000 Américains avaient demandé des allocations de chômage la semaine dernière.

Selon Moody’s Analytics, des stylistes aux baby-sitters, près de 80 millions d’emplois américains. ils étaient à risque élevé ou modéré lundi.

Puisque la nourriture est une nécessité absolue pour la survie, de nombreuses organisations font tout leur possible pour empêcher les Américains de mourir de faim.

L’organisation à but non lucratif Rethink Food NYC a mis en place un programme qui donnera à 30 restaurants de New York 40 000 $ pour changer leur modèle d’opération dans un centre de distribution alimentaire pour le moment.

Le célèbre chef José Andrés, qui a mobilisé son organisation caritative World Central Kitchen pour nourrir les gens dans de nombreuses périodes de crise, transforme certains de ses restaurants à Washington, New York et Maryland en cuisines communautaires pour fournir des repas à tous ceux qui le souhaitent. besoin.

Comment fonctionnent nos #ChefsForAmerica Community Kitchens? Regardez !! Cela peut être un modèle pour les restaurants partout en Amérique qui cherchent à rester ouverts… et à offrir des repas abordables ou gratuits à ceux qui en ont besoin tout en restant en sécurité! Ensemble, nous pouvons aider à nourrir nos communautés! @WCKitchen pic.twitter.com/bIPR6XhQES

– José Andrés (@chefjoseandres) 17 mars 2020

Selon José Andrés, les repas seront vendus à prix réduits ou même gratuitement pour ceux qui n’ont pas les moyens de les payer.

“Ils pourront nous payer plus tard dans le futur”, a-t-il déclaré à Chris Cuomo de CNN. Maintenant, nous devons être ici pour le peuple américain. Cela est utilisé pour montrer l’une des nombreuses façons dont nous devrions penser dans les semaines à venir alors que cela empire, comment nous pouvons être ensemble, nourrir les États-Unis. ”

