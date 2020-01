Chema: “Le projet Getafe est attractif et rencontre Bordalás un plus” | Réseaux sociaux sportifs

Chema Rodríguez, défenseur de Getafe présenté officiellement vendredi, a déclaré que le projet de l’équipe de Madrid “est attrayant” et qu’ayant coïncidé avec son entraîneur, José Bordalás, était également un plus pour signer trois saisons et demie pour le club présidé par Angel Torres

Chema jouera à Getafe jusqu’en juin 2023 depuis la forêt anglaise de Nottingham. Pendant son séjour à Alcorcón, il était dirigé par Bordalás et faisait partie de la défense de la poterie avec les togolais de Djené Dakonam. Le nouveau joueur bleu a fait l’éloge des deux personnages.