Chèques par courrier? Trump cherche un stimulus de 850 000 millions de dollars pour juguler la crise économique due au coronavirus

(CNN) – La proposition de l’administration Trump d’injecter 850 milliards de dollars dans l’économie alors que la pandémie de coronavirus se développe de plus en plus sévèrement face à la résistance des démocrates du Sénat qui, au lieu de cela, poussent leur propre plan de secours alternatif .

Le choc est un signe que l’élan de l’administration ne marque que le début de ce qui peut être d’intenses négociations sur ce qui peut être fait ensuite, même lorsque les législateurs des deux côtés appellent à une action rapide.

Dans un signe clair que le nouveau plan de 850 milliards de dollars que le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin lance rencontrera une résistance, le leader de la minorité sénatoriale Chuck Schumer prévoit de comparer sa propre proposition de réponse au coronavirus avec le plan du L’administration Trump lors d’une conférence téléphonique avec des sénateurs démocrates au cours du déjeuner, selon un conseiller à la direction démocrate.

Dans une présentation PowerPoint, Schumer décrira son plan estimé à 750 milliards de dollars et “expliquera le contraste avec les propositions attendues du Parti républicain pour le sauvetage de l’industrie et des réductions d’impôts”, a déclaré le conseiller.

Les plans concurrents mettent en évidence le défi qui attend les législateurs républicains et démocrates au Congrès alors qu’ils tentent de savoir quoi et combien ils peuvent faire pour soulager le public américain alors que l’épidémie de coronavirus frappe les États-Unis avec un impact tous les devenir plus sérieux.

Mnuchin prévoit de présenter la demande de l’administration pour le prochain paquet économique aux républicains du Sénat mardi midi, selon les sénateurs qui l’ont rencontré lundi soir.

Le coût du forfait, à compter de mardi matin, sera d’environ 850 milliards de dollars, selon une source informée. Le coût final estimé est toujours en cours d’élaboration.

Mnuchin a déclaré lundi alors qu’il quittait une réunion avec des sénateurs républicains qu’il parlerait aux républicains mardi d’approuver un plan de relance “général” qui sera un “grand nombre”, mais n’a pas dit quel est ce nombre.

“Nous avons encore beaucoup de travail”, a-t-il dit, “et nous devons le faire rapidement.”

Il a qualifié les mesures prises par l’administration et le Congrès d ‘”assurance contre les pertes d’exploitation”.

La mesure devrait inclure une aide aux compagnies aériennes et aux petites entreprises, entre autres, selon des sources et des sénateurs.

La Maison Blanche signe qu’elle enverra des paiements directs aux Américains

Mnuchin a déclaré mardi lors d’un briefing à la Maison Blanche que l’administration Trump envisageait d’envoyer de l’argent directement aux Américains dans le but de limiter les conséquences économiques de la crise des coronavirus.

“Nous cherchons à envoyer immédiatement des chèques aux Américains”, a déclaré M. Mnuchin aux journalistes.

Mnuchin a déclaré que l’administration cherchait des moyens de fournir les chèques dans les deux prochaines semaines.

CNN a interrogé le président Donald Trump et Mnuchin sur la logistique d’une idée de relance économique qui pourrait donner 1000 chèques aux Américains, ce qui recueille un soutien bipartisan.

Mnuchin a exprimé son soutien à l’idée et a indiqué qu’elle serait discutée lors de ses réunions au Capitole.

«Je pense qu’il est clair que nous n’avons pas besoin d’envoyer des gens qui gagnent un million de dollars par an. Mais nous l’aimons, c’est l’une des idées que nous aimons. Nous allons examiner cela aujourd’hui et ensuite nous parlerons des détails plus tard », a déclaré Mnuchin.

Trump est intervenu et a déclaré: “Je pense que nous ferons quelque chose qui leur donnera de l’argent le plus rapidement possible. Ce n’est peut-être pas une façon précise de procéder, car il est évident que certaines personnes ne devraient pas recevoir de chèques de 1 000 $. À la fin de la journée, nous aurons une assez bonne idée de ce que nous ferons. “

Le chef de la minorité sénatoriale Dick Durbin, démocrate de l’Illinois, a déclaré que le paquet de 850 milliards de dollars proposé par Mnuchin n’est que la “première étape” des négociations sur le prochain plan de relance économique.

“Nous avons une liste, l’administration a une liste, c’est ainsi que le processus commence”, a déclaré Durbin à propos du paquet. “Ce n’est que la première étape.”

Durbin a également déclaré: “Il est trop tôt pour projeter un chiffre” sur le montant dont les compagnies aériennes auraient besoin.

