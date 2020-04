Cheryl est surprise par la créativité des enfants dans le verrouillage COVID-19

Image: iStock

Le tas d’œuvres d’art grandit – et grandit. Jusqu’à présent, alors que je faisais partie de la FMH et simultanément «à la maison», mes enfants ont suivi des vidéos sur la façon de peindre un chat dans le style de Paul Klee et de dessiner une femme dans le style de Picasso. Mon fils, 11 ans, jusqu’ici résolument désintéressé par l’art, est soudain devenu accro aux tutoriels charmants de l’illustrateur Rob Biddulph – nous avons une galerie qui comprend des ours, des chiens à saucisses et (mon préféré) un extraterrestre vert à six tentacules, aux yeux d’insectes, qui semble correspondre à la réalité légèrement de science-fiction dans laquelle nous vivons tous maintenant. Demain, nous fabriquons un arc-en-ciel en papier de soie à coller dans notre fenêtre, avec tout le monde.

Même le travail scolaire basé sur l’application semble plus créatif. Cette semaine, ma fille de 6 ans a dû inventer un insecte (rencontrer le premier ‘traiteur’ du monde) et déconstruire le poème d’amour classique de Robert Burns, A Red, Red Rose, qui semble ambitieux pour la première année. Elle a écrit une histoire épique sur super-héros (je ne pouvais pas tout à fait suivre l’intrigue sinueuse, mais cela impliquait Flash Man et Drown Man se battant l’un contre l’autre).

Au milieu de toute cette folie et de ces ténèbres, de ces querelles constantes et insupportables et de demander des collations (il n’y en a pas – habituez-vous), et en empilant encore le lave-vaisselle (arghhhhhh), il y a des éclairs de lumière. Mon fils est intervenu, prenant en charge le calendrier, supervisant le travail de sa petite sœur et minimisant ces franges redoutées à la porte du bureau, pour lesquelles je suis vraiment reconnaissant.

Lors de mes jours de congé, nous avons visité le lotissement (c’est autorisé, cela compte comme exercice) pour chasser les chenilles (pas de chance, il fait trop froid, mais nous avons trouvé un ver), et avons planté des graines de betterave rouge (c’est des leçons de sciences couvertes ). Nous avons fait des gâteaux (épouvantables) et l’ancien démarreur au levain est hors de la chambre froide et remis à la vie (économie domestique). Nous avons eu des claquettes surréalistes et des leçons de piano désastreuses de Zoom (il a fallu toute la demi-heure pour trouver un angle de caméra où le clavier était visible), et mon fils a écrit une histoire de maison hantée et piquante. Oui, PE avec Joe Wicks a déjà envie de se réveiller avec “I Got You Babe” dans Groundhog Day – mais alors, j’aime tellement ce film. Nous avons même commencé à écrire un script pour la chaîne YouTube de jardinage proposée par mon fils.

Certaines œuvres d’art pour enfants de Cheryl.

Tous les soirs, nos talentueux voisins musiciens jouent du cor français et chantent de l’opéra pour la rue, et nous nous sommes réunis en larmes à la porte d’entrée pour écouter (cours de musique, triés). J’ai regardé une vidéo sur le Charleston et j’ai même essayé d’apprendre quelques étapes (c’est plus difficile que vous ne le pensez) pour le projet de danse de mon fils. Les jeux de société poussiéreux ont été retirés des étagères (mais pas Pandemic).

Qu’ai-je appris? Que dans mon livre, tout compte comme un enseignement à domicile – y compris le quiz de pub par lien vidéo que mon fils a insisté sur le bombardement Zoom (il s’avère que ces faits d’Histoires Horribles se sont infiltrés). des sentiers envahis et inexplorés dans nos bois locaux habituellement vides, pour s’éloigner socialement des masses soudainement matérialisées.

Que j’aime voir leur créativité se développer, et qu’ils passent probablement un bon moment, même quand je ne le suis pas. Que je ne veux jamais, jamais être professeur d’école primaire.

Comme nous le découvrons tous, les gens sont adorables, gentils et généreux (comme l’étudiant local qui donne des cours d’histoire vidéo à mon fils sur la Seconde Guerre mondiale). Mon point culminant? Faire un échange d’histoire au coucher – un soir, mes amis ont lu à ma fille par vidéo, le lendemain, ma fille leur a lu (mes précieuses histoires de grenouille et de crapaud, par Arthur Lobel).

Oui, lors de mes journées WFH, ils peuvent ou non avoir joué plusieurs heures sans surveillance de Mario Kart. J’aurais peut-être souscrit à Disney Channel, afin que nous puissions entasser des heures de travail supplémentaires dans (Toy Story 4 à nouveau? Ouais, peu importe). J’ai souvent l’impression que nous vivons sur un vaisseau spatial, et les arguments, à certains moments, ont été vraiment horribles. Je ne peux pas nier que je n’envie parfois pas ces gens pour qui le lock-out est l’occasion d’apprendre enfin l’ukelele et de lire Proust. Mais ce mode de vie soudainement plus simple, signifie qu’en tant que famille, nous avons tous découvert un peu plus de créativité. Et c’est une miette de compensation pour toutes les autres horreurs du monde en ce moment.

