Chili et Alexis Mac Allister, avec les meilleures notes de la première journée | Réseaux sociaux sportifs

L’équipe chilienne sub’23, avec une victoire de 0-3, et le créateur argentin de 21 ans Alexis Mac Allister, qui a contribué un but pour un match nul et une passe de but au talon luxueux pour la victoire de retour, ont pris samedi des notes plus élevées à l’ouverture du Championnat pré-olympique sud-américain en Colombie.

La soirée n’était pas terminée pour Mac Allister car à 88 minutes il avait reçu le deuxième carton jaune de l’arbitre uruguayen interrogé Esteban Ostojich, et pour cette raison il perdra le deuxième match de l’Albiceleste, le 24 janvier contre le Chili.