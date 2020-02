L’international chilien Arturo Vidal est bas pour le match Barcelone-Levante, avec lequel le match de LaLiga se terminera ce soir au Camp Nou (21h00).

Vidal n’était plus entraîné samedi en raison d’une ecchymose dans le haut de la cuisse gauche, a déclaré le club, et après la séance de dimanche, l’entraîneur de Barcelone Quique Setién ne l’a pas inclus dans la liste des personnes appelées pour cause de blessure, avec Luis Suárez , Ousmane Dembélé et Neto.