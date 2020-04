Choses à faire en lock-out au lieu de faire la navette

Oui, nous sommes tentés de nous allonger aussi maintenant, nous ne nous rendons pas au travail. Mais donner la priorité à ces activités d’autosoins peut fournir un coup de pouce bien-être bien nécessaire

Image: iStock

En raison des directives gouvernementales concernant la distance sociale, ceux d’entre nous qui ne sont pas des travailleurs essentiels s’habituent à la FMH en ce moment. Et cela nous donne un peu de temps supplémentaire le matin et le soir au lieu de notre voyage régulier au bureau. Il est tentant de se blottir sous la couette plus longtemps et de passer une heure supplémentaire à Netflix après le travail, mais utiliser ce moment magique pour une activité d’autosoins peut être une étape positive pour nous laisser plus détendus, motivés et organisés quand cela arrive à nos heures de travail. N’hésitez pas à essayer l’une de nos six suggestions, ou à proposer l’une des vôtres. Vous pouvez trouver que vous l’appréciez tellement, vous en prenez toujours le temps quand tout redevient normal.

1 Prenez du temps pour vos repas

Bien qu’il soit considéré comme le repas le plus important de la journée, près de la moitié des Britanniques ont du mal à trouver le temps de prendre un bon petit-déjeuner, selon une enquête de 2017. Et lorsque nous nous précipitons vers le bureau, il peut être tentant de louper le même bol de céréales, ou une tranche de pain grillé chaque jour, au lieu de faire quelque chose que nous apprécions réellement.

Avoir ce temps supplémentaire le matin est l’excuse parfaite pour préparer un bon petit-déjeuner et pratiquer la pleine conscience pendant que vous le mangez. Qu’il s’agisse d’essayer de nouvelles garnitures de bouillie ou de faire des œufs à votre guise, prenez le temps de préparer votre nourriture et asseyez-vous pour en profiter correctement avant de commencer à travailler. Il en va de même pour le dîner. Essayez de cuisiner certaines de ces recettes plus lentes que vous économisez habituellement pour le week-end en commençant votre préparation lorsque vous revenez habituellement du bureau.

2 Prioriser l’exercice

Même si nous sommes coincés à l’intérieur – à part les courses essentielles et notre unique marche, vélo ou course chaque jour – les marques de fitness et les entraîneurs personnels proposent des moyens innovants pour nous faire bouger. Third Space (@thirdspacelondon), Psycle (@psyclelondon) et de nombreux autres studios de fitness organisent des entraînements en direct sur Instagram, idéalement programmés autour des heures de bureau. Les cours «PE avec Joe» de Joe Wicks sur YouTube sont un excellent moyen de faire bouger toute la famille et de s’amuser ensemble. Pour quelque chose d’un peu plus discret, recherchez “Yoga With Adriene” sur YouTube pour une archive complète des flux et étirements de yoga, parfait pour nous aider à nous réveiller ou à nous détendre à chaque fin de la journée de travail.

3 Organisez votre espace

Nous avons tous entendu l’expression «un bureau bien rangé, un esprit bien rangé», mais lorsque vous travaillez à domicile, il est sans doute encore plus important que notre espace fonctionne pour nous. C’est parce que, généralement, nous associons la maison au repos et notre bureau au travail, il est donc important d’établir des limites pour nous garder motivés. Si vous avez la chance d’avoir un bureau, alors pourquoi ne pas ranger vos étagères, mettre une plante sur votre bureau ou accrocher une impression sur le mur pour créer un espace accueillant dans lequel vous voulez vraiment passer du temps. Si vous travaillez habituellement dans la cuisine ou à la table de la salle à manger (oui, nous aussi), assurez-vous que la pièce est propre et sans encombrement avant de commencer à travailler. Cinq minutes avant le début de vos heures de bureau, assurez-vous d’avoir un cahier, un stylo et un verre d’eau à portée de main. Ensuite, à la fin de la journée, rangez votre travail, afin que vous puissiez bien distinguer les heures de la maison et du bureau.

4 Passez du temps à lire

À quand remonte la dernière fois que vous vous êtes assis pendant une heure ininterrompue avec un bon livre? Nous sommes tellement habitués à parcourir des extraits d’actualités sur nos téléphones ou à feuilleter quelques pages sur le trajet, que beaucoup d’entre nous ont oublié de consacrer du temps à la lecture comme activité de loisir. Et en plus d’être agréable, la lecture présente également des avantages pour la santé. Des études ont montré que lire pour le plaisir peut augmenter notre intelligence émotionnelle, peut aider à retarder la démence et peut renforcer notre confiance et notre estime de soi. De plus, si l’attrait d’un mensonge est trop à ignorer, cela peut être une bonne excuse pour passer un peu plus de temps au lit, ou un moyen efficace de se détendre tôt en fin de journée.

5 Offrez-vous une séance de bien-être

Se faire dorloter facilement est moins prioritaire lorsque nous sommes occupés. Mais avec plus de temps à disposition, c’est une autre façon de se détendre, de détourner notre attention des nouvelles pendant un certain temps et de prioriser notre bien-être pour un créneau horaire désigné chaque jour. Que ce soit pour peindre vos ongles ou appliquer un masque facial, offrez-vous quelque chose pour lequel vous ne prenez pas toujours le temps. Et si vous vous ennuyez ou que vous vous agitez, choisissez un épisode de votre émission de télévision préférée à regarder avant de laisser votre masque se fixer ou vos ongles sécher. Une étude de l’Université de Chicago a même montré que le fait de regarder à nouveau nos séries télévisées préférées peut avoir des avantages personnels, car nous sommes en mesure de nous déconnecter de l’intrigue et de nous concentrer sur notre propre plaisir. Comme si nous avions besoin d’une excuse pour revoir Friends pour la 100e fois.

6 Soyez créatif

Une autre façon de remplir notre temps de trajet serait de ramasser un métier, comme le tricot ou le dessin. La recherche de la BBC a prouvé que les loisirs créatifs peuvent aider notre santé mentale de plusieurs façons significatives. Le BBC Arts Great British Creativity Test a collecté des données auprès de 50000 personnes et a révélé qu’en plus de nous distraire des facteurs de stress externes dans nos vies, les passe-temps créatifs nous donnaient l’espace mental pour réévaluer nos problèmes et nous aider à renforcer notre confiance. et l’estime de soi. Et même si cela prend un certain temps pour affiner vos compétences, le simple fait d’essayer et d’ouvrir votre côté artistique peut être très amusant.

