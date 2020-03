Chronique de Coronaland 14 mars

En fin de compte, lorsque nous vivons dans des conditions extraordinaires, avec une inquiétude intense n’excluant personne, causant de la souffrance à beaucoup, nous découvrons une réalité profonde: j’existe parce que vous existez.

Ce que nous vivons annule tout ce qui nous a été enseigné et auquel nous croyons depuis notre naissance. C’est comme une gigantesque centrifugeuse qui nous a capturés et emprisonnés dans des tourbillons de peur: pour nous-mêmes, pour les autres, pour les personnes âgées, pour les jeunes, pour l’avenir du monde entier.

Cependant, quelque chose d’assez étonnant est sorti du fond du cœur de beaucoup, beaucoup de gens. Ce quelque chose se manifeste à l’extérieur avec une joyeuse solidarité. Il accompagne notre voisin d’à côté, la famille dans l’immeuble en bas de la rue, notre ville et tout notre pays.

Cela s’est produit presque aussitôt que les règles ont été instituées: personne ne peut quitter son domicile, à l’exception d’une personne par famille et par jour pour faire l’épicerie ou pour d’autres urgences certifiées. Les médias sociaux étaient remplis de messages et de rendez-vous pour la signature de flashmob, jouer de la musique ensemble, remonter le moral, unir les bâtiments environnants afin que nous puissions nous sentir proches les uns des autres. Dans tout le pays, il y a eu aujourd’hui une grande salve d’applaudissements à midi pour remercier les personnels hospitaliers et de santé qui travaillent jour et nuit. De nombreux artistes, également confinés chez eux, jouent de la musique ou jouent du théâtre qu’ils publient ensuite en ligne. Dans certaines villes, des panneaux sur les bus remercient ceux qui doivent encore travailler. Les enfants ont accroché de grandes bannières arc-en-ciel devant les fenêtres de leurs appartements en disant «Tout ira bien».

Demain, le 14 mars à 21 heures, tout le monde en Italie allumera son téléphone portable pour montrer aux satellites qui tournent au-dessus que nous sommes toujours là et que nous nous en sortirons bien. Les gens donnent généreusement avec une nouvelle certitude que les fonds iront directement aux besoins immédiats de divers hôpitaux. Les épiceries et les pharmacies apportent gratuitement nourriture et médicaments aux personnes âgées ou handicapées grâce à des bénévoles. Divers sites où vous pouvez regarder des films et des séries télévisées ont mis toute leur programmation en ligne avec un accès gratuit… Ce ne sont que des exemples de centaines d’autres initiatives créatives.

Bien sûr, tout ne va pas bien, et il y a toujours des gens irresponsables et superficiels. Mais nous avons découvert que l’amour est meilleur que la haine. Qu’il est magnifiquement émouvant d’écouter de la musique depuis nos balcons ensemble, dans tout le pays en même temps, de Palerme à Turin. Qu’il est amusant d’échanger des blagues, des photos de recettes et des dessins animés satiriques; que cette étreinte virtuelle est vraiment quelque chose de très beau.

Il y a des situations de grande lucidité suivies de confusion. Nous avons déménagé de Rome à la ville d’Attigliano juste une heure avant la quarantaine nationale. Il ne se passe pas grand-chose ici, mais c’est assez calme ici la plupart du temps de toute façon.

Un groupe d’humanistes enregistrant des vidéos de chez eux fait appel à l’être humain. Les vidéos seront compilées puis publiées en ligne dès que possible.

Cette situation n’est certainement pas facile, pas facile pour personne. Il y a des moments de découragement, de résignation et des moments où l’on respire. Je suis vraiment reconnaissant pour les médias sociaux qui nous font nous sentir plus proches, nous tiennent compagnie et nous fournissent des nouvelles rapidement. Il est important de l’utiliser à bon escient.

Nous resterons en contact en espérant avoir de vos nouvelles, mais pendant de nombreuses semaines, ce sont les nouvelles que nous allons parcourir. Nous allons continuer le voyage ensemble!