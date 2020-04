Chute de nouveaux cas locaux en Chine et de l’étranger | La société

Les nouveaux cas de coronavirus en Chine sont tombés à 26 jeudi, dont 15 étrangers, contre 46 et 34 respectivement la veille, a rapporté aujourd’hui la Commission nationale de la santé.

De cette façon, le pays asiatique maintient la réduction entamée mardi des cas dits “importés”, après une reprise significative provoquée par des ressortissants chinois arrivés de Russie au cours des trois jours précédents.

Le 11 avril, 97 cas “importés” sur les 99 au total ont été diagnostiqués; 12, 98 sur 108; et le 13, 86 des 89 totaux, alors que mardi ce chiffre est tombé à plus de la moitié et 36 des 46 ont été comptés.

Aujourd’hui, il a été annoncé que 11 nouvelles infections ont été enregistrées localement au cours des dernières 24 heures, cinq dans la province méridionale de Guangzhou, trois dans la partie nord du Heilongjiang, à la frontière avec la Russie, deux dans le Shandong (est) et une dans le Liaoning (nord-est). .

Il n’y a pas eu de nouveaux décès, 52 patients ont été libérés et 6 cas graves ont été réduits, tandis que 412 contacts proches des personnes infectées qui étaient sous observation médicale n’étaient plus suivis.

Le nombre total de cas confirmés de l’étranger s’élève à 879, dont 45 dans un état grave.

Les personnes infectées “actives” dans le pays sont maintenant 1 081, dont 89 dans un état grave, sur un total de 82 367 cas enregistrés depuis le début de la maladie, dont 77 944 ont été libérés et 3 342 sont décédés.

Au total, 722 009 contacts étroits ont été retrouvés avec les personnes infectées, dont 8 970 contacts étroits sont toujours sous observation médicale.

Aucune nouvelle infection n’a été détectée lors de l’épidémie de pandémie dans la province du Hubei, 17 patients ont été libérés et aucun nouveau décès n’est survenu.

129 cas restent actifs dans cette province, tous dans la capitale Wuhan, dont 32 dans un état grave.

Concernant les infections asymptomatiques, 66 nouveaux cas ont été recensés, dont trois à l’étranger. Un total de 1 038 personnes infectées sans symptômes restent sous observation médicale.

À Hong Kong, le nombre de cas s’élève à 1 017 avec quatre décès et à Taïwan, que Pékin considère comme une province rebelle, 395 cas et 6 décès sont enregistrés.

Les symptômes du nouveau coronavirus sont dans de nombreux cas similaires à ceux d’un rhume, mais peuvent s’accompagner de fièvre et de fatigue, de toux sèche et de dyspnée (essoufflement).