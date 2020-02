Cinéma d’auteur, européen ou américain, à la Berlinale | Culture et divertissement

Le troisième jour de la Berlinale a été dominé par le sentiment que le cinéma de l’auteur est revenu à un festival international qui a apparemment cessé de se battre pour la célébrité pour se concentrer sur la recherche de ses réalisateurs.

“First Cow”, réalisé par l’Américain Kelly Reichardt, et “Le sel des larmes”, du vétéran français Philippe Garrel, étaient les deux titres de la journée à la compétition, tous deux représentants du cinéma loin des grands circuits et plus proches des que les critiques attendent d’un festival.