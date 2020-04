Cinéma et boxe: des gants sur la toile dans le septième art | Sports

La boxe est l’un des sports qui reflète le mieux la métaphore des sentiments que la vie peut être. Les bons et les mauvais moments, le succès et la dépression ou la gloire et la chute ne sont que quelques-uns des extrêmes opposés avec lesquels la noblesse d’un sport qui ne se déroule pas seulement dans un ring peut s’expliquer.

Le septième art n’a pas été étranger à la boxe et à travers l’histoire de nombreux films l’ont eu comme axe central de leur intrigue à travers la vie de ses protagonistes. Ceci est une revue de certaines des bandes les plus célèbres.

1- Charlot, champion de boxe (LE CHAMPION. Charles Chaplin. 1915)

Charles Chaplin, dans son personnage de Charlot, joue dans cette comédie en noir et blanc de seulement 33 minutes, divisée en trois actes, qui est le premier film qui fonde son intrigue sur la boxe comme une intrigue.

Chaplin trouve un fer à cheval chanceux à l’extérieur d’une salle de sport et décide de tenter sa chance sur le ring dans un défi qui le conduira à affronter le champion, Bob Uppercut.

2- L’idole de boue (CHAMPION. Mark Robson. 1949)

Kirk Douglas, dans l’un de ses premiers rôles principaux, incarne Midge Kelly, un jeune homme qui, en route pour la Californie avec son frère, rencontre le boxeur Johnny Dunne. Après une série d’événements, dont un mariage avec une fille, Midge devient boxeur professionnel et champion du monde. En chemin, sa vie s’écroule, elle abandonne son partenaire et rompt les liens familiaux.

Le film avait six nominations aux Oscars, y compris le meilleur acteur de Kirk Douglas, bien qu’il n’ait gagné que dans la section Photographie.

3- L’automne sera plus dur (The Harder They Fall. Mark Robson. 1956)

Mark Robson, qui avait déjà réalisé “ The Iron Idol ”, réalise ce film avec Humphrey Bogart (Eddie), qui joue un journaliste sportif qui est requis par un de ses amis pour promouvoir un boxeur argentin nommé Toro Moreno.

Eddie accepte le travail en échange de l’argent des victoires de Toro Moreno, précédemment truqué pour gagner les combats et devenir champion du monde des poids lourds.

La bande est connue pour être le dernier film d’Humphrey Bogart avant sa mort en 1957 en raison d’un cancer de l’œsophage.

4- Marqué par la haine (Quelqu’un là-haut m’aime. Robert Wise. 1956)

Paul Newman joue dans ce film dans lequel il incarne Rocky Graziano, un jeune italo-américain qui, après être passé en prison et s’être échappé de l’armée, devient un boxeur par nécessité, atteignant le sommet.

Ce film a été le premier grand succès de la carrière de Paul Newman, qui a décroché un rôle également choisi par Steve McQueen et James Dean, décédés quelques mois avant le tournage.

5 Rocky (John G.Avildsen.1976)

L’un des films les plus célèbres de l’histoire du cinéma. Écrit et mettant en vedette Sylvester Stallone, le film raconte la vie de Rocky Balboa, un boxeur inconnu qui devient célèbre en se battant pour un championnat du monde poids lourd qui perd des points contre son rival, Apollo. Entre les deux, l’histoire d’amour que Rocky ressent pour Adriana (Talia Shire) est également racontée.

Le film a été nominé pour dix Oscars et en a remporté trois (Meilleur film, Meilleur montage et Meilleur réalisateur). Après elle, dans les années suivantes, sept autres suites sont arrivées, la dernière en 2018.

6- Wild Bull (RAGING BULL. Martin Scorsese. 1980)

Jake la Motta est un jeune boxeur qui rêve de devenir champion du monde, mais il a un problème, il est paranoïaque et décharge son agressivité à l’intérieur comme à l’extérieur du ring. Après avoir réussi, sa vie devient un cauchemar en raison de problèmes conjugaux, de sorties nocturnes et de sa relation avec la mafia.

Le film a connu un grand succès grâce au talent tandem du réalisateur Martin Scorsese et de l’acteur Robert De Niro, qui ont remporté l’Oscar et le Golden Globe du meilleur acteur. Le film a été nominé pour huit Oscars et en a remporté deux, également pour le meilleur montage.

7 Ouragan Carter (L’OURAGAN. Norman Jewison. 1999)

Denzel Washington a remporté le Golden Globe et a été nominé pour un Oscar du meilleur acteur pour s’être mis à la place de Rubin ‘Hurricane’ Carter, un boxeur noir qui surmonte sa jeunesse difficile et devient un concurrent pour le titre des poids moyens.

Ses rêves de réussite sont anéantis en 1966 lorsqu’il est inculpé d’un triple meurtre dans un bar du New Jersey. Après un procès comportant de nombreuses irrégularités, il est condamné à trois peines à perpétuité.

Le film est basé sur une histoire vraie, qui a rendu célèbre une chanson de Bob Dylan en 1975, sur son album Desire.

Bébé de 8 millions de dollars (Clint Eastwood. 2004)

Clint Eastwood a réalisé ce film entièrement dirigé par l’auteur, qui a également joué, produit et composé sa bande originale. Il a remporté quatre Oscars et a récolté plus de quarante prix à l’échelle internationale.

Le film raconte l’histoire de Maggie Fitzgerald (Hilary Swank), une serveuse qui rêve de devenir boxeuse professionnelle et s’entraîne au gymnase où travaille Eddie Dupris (Morgan Freeman). Le propriétaire, Frankie Dunn (Clint Eastwood), dans un premier temps ne salue pas la présence de la jeune fille, mais à la fin il finit par lui faire confiance.

9 Homme de Cendrillon (Ron Howard.2005)

Le film est inspiré de la vie du champion du monde de boxe poids lourd James J. Braddock (Russell Crowe), qui souffre de la crise économique de 1929 et perd sa fortune dans de mauvais investissements. Plus tard, il revient à la boxe, bien que sa femme (Renée Zellweger) s’y oppose et revienne se battre pour le titre.

Le film a été nominé pour trois Oscars, deux Golden Globes et un Bafta.

10 Le combattant (David O. Russell.2010)

David O. Russell a réalisé ce film qui traite de la vie de Dicky Eklund, un boxeur en difficulté très talentueux essayant de se racheter en entraînant son jeune frère. Malgré son puissant crochet gauche, il finit toujours par être vaincu. Après un match qui n’aurait jamais dû avoir lieu, Micky Ward (Mark Wahlberg) décide de suivre les conseils de sa petite amie et de s’éloigner de sa famille.

Le film a été nominé pour sept Oscars, dont Christian Bale a remporté le prix du meilleur acteur de soutien et Melissa Leo de la meilleure actrice de soutien.

En Espagne, la boxe a également été un thème récurrent dans plusieurs films. Deux des plus célèbres sont deux comédies qui ont eu beaucoup de succès à leur époque. El tigre de Chamberí (1957), avec José Luis Ozores et Tony Leblanc, et la parodie que j’ai faite Roque III (1980), du couple formé par Andrés Pajares et Fernando Esteso.

David Ramiro