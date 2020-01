Cinéma et châteaux en Espagne, mélange hétérogène de deux étrangers | La culture

Qu’en Espagne il y a des milliers de châteaux n’est pas nouveau et qu’ils sont une référence en tant que scénario pour tourner des films non plus; Ce qui est frappant, c’est qu’un Britannique et un Néerlandais combinent leur amour pour le cinéma, l’histoire et l’Espagne pour faire connaître ce mélange hétérogène sur un site Internet: spanishcastlemoviemagic.com.

Cette plate-forme, qui peut être visitée en espagnol et en anglais, comprend une liste de 138 productions cinématographiques réalisées dans ces fortifications et raconte l’histoire de quatre-vingt de ces châteaux de cinéma, contextualisant à la fois la partie cinématographique et historique.