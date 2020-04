Cinq amis réussissent à amener en Espagne 4 superbots pour effectuer des tests massifs | Couverture

Un groupe de cinq amis a réussi à amener quatre robots de dernière génération en Espagne pour traiter des tests de coronavirus à grande échelle dans une opération financée par des entreprises privées et facilitée par la médiation conjointe de divers ministères.

Il s’agit de quatre robots de la société Opentrons aux États-Unis qui permettent d’effectuer 2400 tests PCR quotidiens, indispensables pour mettre fin au goulot d’étranglement de la réalisation de ces tests à la main et permettre des campagnes de tests massives pour la population.

Après plusieurs semaines d’efforts intenses, les robots sont déjà en Espagne, à l’Institut de santé Carlos III et aux centres de santé de La Paz, à Madrid, et dans ceux de Vall d’Hebron et de la Clinique de Barcelone, où ils obtiennent prêt et optimisant pour commencer à fonctionner dans “quelques jours”, a expliqué à Efe, Sandra Figaredo, consultante pour les affaires publiques à l’agence de communication Llorente et Cuenca et l’un des promoteurs de l’initiative.

Avant même que le gouvernement ne décrète l’état d’alarme, Figaredo était déjà en contact avec ses amis pour voir comment aider “celui qui nous attendait”, dit-il.

C’est son ami Rocío Martínez, chercheur au King’s College de Londres, qui leur a parlé pour la première fois des superbactéries américaines qui ont également la particularité d’être “open source”, afin qu’elles puissent être programmées pour fonctionner “avec n’importe quel protocole de n’importe quel laboratoire et utilisation. tout réactif de toute marque commerciale “, explique-t-il.

Après en avoir discuté avec Andreu Veà, professeur, chercheur et pionnier de l’internet; Javier Colàs, ancien président de Medtronic Espagne et directeur de l’innovation chez Esade; et María Parga, présidente du consortium Alastria, une association pour la promotion de l’économie numérique, le groupe s’est mis au travail.

La première chose a été d’obtenir les 400 000 euros que les quatre robots ont coûtés: par téléphone et via des amis, ils sont venus chez SOCIMI Merlin Properties, voulant contribuer à l’effort commun, qui s’est immédiatement prêté à leur financement.

Mais les robots sont fabriqués en Chine et pèsent au total environ cinq tonnes, alors un autre ami a contacté Inditex, leur a présenté le projet, et la société a mis à disposition ses avions cargo et toute sa logistique dans le pays asiatique.

Pour obtenir l’approbation de l’achat des robots et identifier les hôpitaux où ils étaient les plus utiles, les amis ont contacté l’Institut de santé Carlos III, qui à leur tour les a mis en contact avec le ministère des Sciences et de la Technologie.

Les permis de douane, certificats et autres formalités administratives ont été obtenus grâce à des contacts avec les ministères des affaires étrangères, des finances et de l’intérieur.

Les robots, qui sont en fait des “stations robotiques, composées chacune de huit robots”, nécessitent l’installation d’ordinateurs spécifiques qui permettent aux machines de communiquer entre elles. Quelques appels à Apple et la société a fourni les 36 ordinateurs nécessaires.

Mais, en plus, il a fallu des ingénieurs en télécommunications pour assembler les super robots, programmer les systèmes et optimiser les stations: un autre ami a pris contact avec Manpower, et quatre de ses ingénieurs sont partis.

La réception des cinq tonnes de matériel en provenance de Chine a été effectuée dans un navire vide mis à disposition par un autre ami, et le transfert aux hôpitaux a eu l’aide de Renfe.

L’installation des robots dans leurs destinations finales a été achevée grâce à IKEA, qui a fourni le mobilier nécessaire, et à Telefónica, qui a transféré les périphériques.

“Tout cela a été grâce à une chaîne d’amis, de contacts et d’entreprises désireuses d’aider et de fournir des solutions rapides et imaginatives”, a déclaré Figaredo, pour qui il est devenu clair que “pour sortir de cette crise, nous avons besoin de la collaboration de tous”.

Maintenant, les techniciens finissent d’optimiser les systèmes et d’établir des protocoles, certains hôpitaux effectuent déjà de véritables tests avec les nouvelles machines et les quatre centres médicaux partagent des avancées et des solutions.

Dans quelques jours, les superrobots seront opérationnels et pourront analyser plus de 70000 tests par semaine, ce qui est essentiel pour diagnostiquer le plus de personnes possible affectées par COVID-19 de manière “rapide, efficace et fiable”.

Dans une deuxième phase, il est prévu que ces robots puissent être utilisés pour effectuer des tests d’anticorps, permettant d’identifier la population immunitaire, la première qui devrait être intégrée dans l’activité de travail pour réactiver l’économie, explique Figaredo, conscient que les tests de masse “seront le seul outil pour lutter contre le coronavirus jusqu’à la libération du vaccin.”

Pendant ce temps, le groupe d’amis a déjà recommencé pour répéter l’opération et amener quatre autres super robots avec l’aide et la collaboration de nouveaux donateurs.

Cristina Lladó