Cinq tendances vues sur le podium qui possèdent déjà l’asphalte | Le style

Les podiums sont le prélude aux tendances, et les “blogueurs” chargés, à plusieurs reprises, de les montrer au niveau de la rue pour les indécis au moment de l’audace ou de la combinaison. Et, certaines des tendances observées dans ces défilés se font déjà avec les rues en un temps record.

Chanel: chaînes et manteaux de mouton

Cela ne fait que quelques semaines que le défilé des Métiers d’Art de Chanel, sur le podium, qui recréait l’emblématique boutique «maison» de la rue Parisienne Cambon, présentera ses prochaines propositions. Parmi eux, en plus du tweed et des perles infaillibles, le poinçon, les ceintures de chaîne dorées abondaient.

Placé à la taille et également à la hanche, surmonté de glands, entrecoupé de paillettes, d’arcs et de perles ou même des propres orthographes de Chanel suspendues à ses liens, cet accessoire est devenu l’un des protagonistes du défilé.

Et aussi, dans les rues et les magasins «low cost», dans la section des accessoires de ce type de ceinture est couronné comme le protagoniste, dans différentes versions des tons argent et or, comme c’est le cas de Bershka, qui a jusqu’à Cinq modèles différents.

Une autre tendance qui, sur les coupes classiques de la firme capte l’attention du défilé, est le manteau de mouton: cheveux blancs à l’intérieur et autour du cou, et aussi dans les poings enroulés. À l’extérieur, le daim beige et comme une mauvaise nouvelle pour les plus cool; Taille courte, à la taille.

La firme française a également présenté une autre alternative, cette fois avec un col arrondi, des poches à rabat, des épaulettes arrondies et des boutons avec des strass, également à taille courte. Le premier modèle a déjà une version presque exacte en Pull and Bear dont la disponibilité est presque épuisée.

Tulle et volumes, comme le dicte Valentino

Une autre tendance qui inonde les rues et les comptes Instagram des influenceurs de la mode du moment, est ce combo qui a remporté la bataille de l’hiver, dans lequel l’utilisation de ces motifs ne prend généralement pas le devant de la scène.

Bien que des mois se soient écoulés depuis la dernière fois où la firme italienne est montée sur le podium, la dernière fois qu’il l’a fait, il a clairement prédit quelle serait la prochaine chose que nous verrions dans les magasins et les rues, et il avait raison.

Chemises aux volumes exagérés, qui courent les bras entiers depuis le cou en découpant les épaules, également sur des sommets asymétriques ornant les clavicules et dans les manches bouffantes.

Une tendance qui a commencé à donner ses premiers coups cet été, pour être un “must have” aujourd’hui, qui balaie les magasins et dont les “blogueurs” comme Paula Ordovás sont des adeptes.

Empire du “blazer”, par Giorgio Armani

Il y a plusieurs années, ce vêtement s’est consolidé dans le placard des vêtements décontractés, se démantelant pour des événements officiels. Avec des baskets, des jeans et des robes, la veste est un vêtement qui survit au panorama des tendances se réinventant et devenant de plus en plus en vue.

Dans le dernier défilé de Giorgio Armani était l’un des protagonistes incontestés, en particulier dans le mode serré et avec des épaulettes, un mode fixe dans le placard des «it girls» du moment, lucida a bouclé avec rien en dessous, et à partir de laquelle vous signez Les “low cost” comme Zara ont déjà leurs différentes versions. EFE