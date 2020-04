Cinta et Francis García, frères et judocas en détention | Réseaux sociaux sportifs

Les athlètes ont vu leur routine et leur activité profondément modifiées en raison des restrictions dues au coronavirus, ils s’entraînent du mieux qu’ils peuvent à la maison et dans le cas des frères nés à Huelva Cinta et Francis García, tous deux ont la «chance» de partager la passion du judo en plus de la maison, quelque chose qui est un plus à faire en ces jours de confinement.

Cinta García, qui avait accroché la médaille de bronze à la Coupe du monde de Varsovie avant l’arrêt des compétitions, a expliqué à Efe qu’elle essayait de s’entraîner “le mieux possible dans ce qui lui convenait” chez elle et que pour elle c’est “une la chance “qu’elle et son frère Francis puissent faire du judo ensemble.