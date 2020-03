Citations inspirantes pour surmonter le confinement et la crise des coronavirus

5 clés pour prendre soin de votre santé mentale pendant la pandémie 2:56

Note de l’éditeur: Cet essai fait partie d’une colonne intitulée The Wisdom Project écrite par David Allan, directeur de la rédaction de . Features. Le spécial essaie d’appliquer à la vie quotidienne la sagesse et la philosophie que l’on retrouve partout, des textes anciens à la culture pop. Vous pouvez suivre David à @davidgallan. Ne manquez pas les colonnes du projet Sagesse.

(.) – Restez calme et continuez. “La seule chose que nous devons craindre est la peur elle-même.” “Ne t’inquiète pas, sois heureux.”

Ce sont des genres de citations inspirantes et de citations qui, historiquement parlant, ont le pouvoir de nous aider à traverser des moments difficiles. La guerre La dépression Les années 80.

Appelez-les mantras, maximes ou même mèmes – ils sont répétés et récités au fil des ans, parfois pendant des millénaires, car ils contiennent de puissantes maximes de vérité, de vision et de perspective qui sont facilement accessibles.

“Les aphorismes vivent parce qu’ils contiennent la vérité humaine”, a écrit Adam Gopnick dans le magazine The New Yorker le semestre dernier, “et ils franchissent les barrières de classe et de temps”.

Le guide que nous devons suivre contre le coronavirus 1:42

Je collectionne une sagesse amusante et autonome depuis des décennies. J’ai commencé une liste de ces citations que j’ai trouvées sur des feuilles volantes au lycée, un cahier qui compte maintenant plus de 160 pages. J’ai utilisé les phrases dans mes écrits et les ai personnellement consultés dans les moments difficiles de chagrin, de stress au travail et de mort d’autrui.

Et je me suis adressé à eux cette semaine, à un moment où nous sommes tous confrontés à de nouvelles luttes, à la recherche de la sagesse du passé pour aider le présent.

Voici des citations qui, je pense, parlent de cette ère de confinement des coronavirus et de peurs économiques et sanitaires.

Comme un corbeau à la recherche de fragments lumineux d’éclairage, j’ai saisi sans discrimination des citations de partout – livres, chansons, films, discours, articles, pièces de théâtre, poèmes, dogmes religieux, autocollants, graffitis, t-shirts, amis, famille et étrangers. .

Mais je dois avertir que certains rendez-vous ont leur propre voyage; parfois son origine devient historiquement trouble et l’origine douteuse. Mais je pense que ça va. Il est plus important que votre vision condensée nous maintienne ferme.

«Gardez votre calme»

Avant les attaques contre ses villes pendant la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement britannique a publié et affiché trois affiches avec des messages écrits pour remonter le moral et préparer mentalement ses civils. L’un d’eux, “Restez calme et continuez” (Restez calme et continuez), il a gagné en popularité au fil des ans parce que son message est applicable au-delà de son intention initiale. Il est également émouvant maintenant que le coronavirus invoque des comparaisons avec la Seconde Guerre mondiale.

De même, une phrase du discours d’inauguration du président Franklin Roosevelt en 1933 à une nation paralysée par la peur économique de la Grande Dépression a conservé sa signification d’origine parce que l’expression “Tout ce que nous avons à craindre, c’est la peur elle-même»Parle de la psychologie de toute panique.

“Une vie vécue dans la peur est une vie à moitié vécue, Déclare un personnage dans le film australien 1992 “Strictly Ballroom”, dans une ligne attribuée au réalisateur et co-scénariste du film, Baz Luhrmann.

Dans «Bridge of Spies» (2015) de Steven Spielberg, un film écrit par Matt Charman et les frères Coen, il répète les variations de cet échange sage entre les personnages: “N’êtes-vous pas inquiet?”, Dit l’un. “Est-ce que ça aiderait?”, Répond l’autre.

Quelle est notre peur pour l’instant? “L’inquiétude est comme une chaise berçante: elle vous donne quelque chose à faire mais ne vous mène nulle part“A écrit l’humoriste Erma Bombeck.

Le moment est venu d’adopter une approche plus scientifique et analytique, comme l’a dit la physicienne Marie Curie: “Il n’y a rien à craindre dans la vie, il suffit de le comprendre. Il est maintenant temps de mieux comprendre, afin que nous puissions moins craindre“

Comment savez-vous que vous souffrez d’un trouble mental? 3:15

Soyez heureux, ou au moins zen

Pour toute personne vivante en 1988, la phrase «Ne vous inquiétez pas, soyez heureux» par Bobby McFerrin a été dans sa tête depuis. Il y a eu beaucoup de chansons de bonheur avant et après (Pharrell, la famille Partridge), mais la chanson gagnante d’un Grammy de McFerrin a eu la plus grande résistance, car elle est simple et directe.

Personnellement, je préfère la phrase de Bob Marley “Ne t’inquiète pas pour une chose, parce que tout va bien se passer»(Ne vous inquiétez de rien, car tout ira bien). C’est aussi direct et c’est aussi un appel à apprécier les petites choses, comme les levers de soleil et les chants d’oiseaux.

“Les choses pourraient toujours être meilleures, mais les choses pourraient toujours être pires“C’est une phrase attribuée à l’actrice Marla Gibbs, célèbre pour son rôle de gouvernante audacieuse mais perspicace dans la série des années 70 et 80,” The Jeffersons “.

Dans le film “I Heart Huckabees”, co-écrit et réalisé par David O. Russell, il contient ce zen koan occidental: “Rien ne va. Alors c’est bien”.

Cela me rappelle un niveau d’acceptation que j’ai écrit juste après avoir entendu le comédien Eddie Izzard le dire sur scène l’année dernière: “J’aime penser la vie comme une aventure, comme une montagne russe. Aide avec ses hauts et ses bas“

J’aime aussi ce cadre de Fred Rogers: «Souvent, quand vous pensez que vous êtes à la fin de quelque chose, vous êtes au début de quelque chose d’autre” Cela parle de ce moment comme le début d’une nouvelle ère, sans aucune connotation négative.

Que dire aux enfants de cette pandémie? 6:06

Danse sous la pluie

Alors qu’est-ce qu’on fait maintenant?

“Mieux vaut être occupé que d’être occupé à s’inquiéter“L’actrice Angela Lansbury a déclaré. Parce que l’auteur Vivian Greene a expliqué: «La vie ne consiste pas à attendre que la tempête passe. Il s’agit d’apprendre à danser sous la pluie ». Ou comme Sting chante: “Quand le monde s’épuise, tu profites de ce qui est encore là“

Nous devons tirer le meilleur parti de ce que nous avons actuellement, surtout si les rayons des supermarchés sont vides. “Vous ne pouvez pas toujours obtenir ce que vous voulez, mais si vous essayez parfois, vous obtenez ce dont vous avez besoin“Les Rolling Stones ont chanté.

Et ce dont vous avez besoin, ce sont les besoins de base. “Trouvez le plus vital, pas plus, ce dont vous avez besoin, plus, et oubliez les soucis. Juste l’essentiel pour vivre sans se battre et la nature vous le donne“Promet Balú, l’ours du” Livre de la jungle “de Disney.

Deux cents ans avant le coronavirus, l’écrivain allemand Johann Wolfgang von Goethe avait des conseils métaphoriques poignants pour faire sa part dans cette pandémie, quand il a écrit: “Laissez tout le monde passer devant leur propre porte, et tout le monde sera propre.”

Accepter ces phrases cette fois pourrait avoir un impact positif sur vous. “Ce qui ne nous tue pas, nous rend plus forts », a déclaré le célèbre philosophe aphoriste Friedrich Nietzsche. Et le maître spirituel Eckhart Tolle a ajouté que “la vie vous donnera l’expérience la plus utile pour l’évolution de votre conscience“

Cette évolution vous amènera probablement à en chercher d’autres à ce moment critique. “Je vais passer par ici mais une fois; tout bien que je peux faire ou toute gentillesse que je peux montrer à tout être humain; laisse moi le faire maintenantLe missionnaire quaker Etienne de Grellet a écrit.

Et quoi qu’il arrive, nous devons simplement tenir le coup. “Si vous traversez l’enfer, continuezLe Premier ministre britannique Winston Churchill a déclaré. Parce qu’à mesure que les jours s’accumulent ou que la situation dégénère, plus de choses peuvent s’effondrer et tirer encore plus sur notre résolution de pouvoir. En d’autres termes, “il suffit de vivre, V-I-V-I-RMatthew McConaughey a déclaré dans le film “Dazed and Confused” (1993).

Ce qui m’amène à ma citation préférée d’un de mes romans préférés, “The Grapes of Wrath” de John Steinbeck. Ma Joad donne à la famille cette conversation à domicile lorsque la voiture tombe en panne sur la route de la Californie: “Cette machine s’est arrêtée. Nous ne savions pas ce qui allait se passer, donc nous ne nous en faisions pas. Il est maintenant endommagé et nous allons le réparer. Et pour Christ de cette façon, nous ferons de tout le reste“

Le soleil se lèvera

“Cela se produira également », est un vieil adage persan qui pourrait avoir son origine dans le poète Rumi. Abraham Lincoln, un peu aphoriste, était un fan de cette ligne parce qu’elle est “vraie et appropriée à tout moment et dans toutes les situations”, a déclaré Lincoln. Combien il exprime! Quelle couette dans les profondeurs de l’affliction! »

L’impermanence et les conflits étaient les thèmes préférés des paroles enregistrées du Bouddha, qui comprennent: “Louange et culpabilité, gain et perte, plaisir et chagrin vont et viennent comme le vent“

Cela devrait nous donner de l’espoir, peut-être même nous aider à voir. “l’aube vient après la tombée de la nuit“Comme l’a dit l’auteure Lisa Wingate.

C’est la perspective exprimée à la fin du film plein d’espoir de Robert Zemeckis “Cast Away”. Après quatre ans pris au piège sur une île et ne sachant pas quoi faire une fois de retour chez lui, le personnage de Tom Hanks, Chuck Noland, a déclaré: “Je sais ce que je dois faire maintenant, je dois continuer à respirer car demain le soleil se lèvera. Qui sait ce que la marée pourrait apporter?“

Et à la fin, je vais donner le dernier mot au sage chanteur John Lennon. Si vous vous souvenez seulement de l’un de ces aphorismes, c’est celui qui capture le plus succinctement la résistance, la perspective et l’espoir: “Tout ira bien à la fin. Si ce n’est pas bien, ce n’est pas la fin”

.