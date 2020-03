Citizens for Freedom mène une campagne pour prévenir la pandémie de coronavirus

Ce dimanche, une réunion des membres de Citizens for Freedom (CxL) s’est tenue à Nandaime, où il a été signalé que ce parti faisait la promotion d’une campagne de prévention face à la pandémie de coronavirus qui sévit dans le monde.

Le président du CxL, Kitty Monterrey, a assuré que la plus grande force de ce parti est l’expérience et la conviction de ses militants et que cette rencontre s’inscrit dans l’effort qu’ils déploient au niveau national.

«Il s’agit d’un effort national que nous avons fait avec d’autres ministères. Parce que la plus grande force de Ciudadanos por la Libertad n’est pas une entité juridique, ni une boîte, ni un acronyme, mais la conviction et l’expérience de chacun de vous “, a déclaré Monterrey.

Plus de 250 personnes ont participé à cette réunion qui avaient précédemment reçu un entretien du médecin, Freddy Blandón de l’unité médicale nicaraguayenne. De plus, tous les participants ont reçu un gel d’alcool à l’entrée de la réunion.

“L’organisation doit être la nôtre. Nous sommes plus que certains qu’en tant que politique gouvernementale, il n’y a pas de position déclarée “, a déclaré Blandón.

Dans son discours de Kitty Monterrey, elle a également insisté sur la nécessité de l’unité avec tous les secteurs de la société.

«Il est de notre devoir d’unir nos forces aux étudiants, aux paysans, aux producteurs, aux entrepreneurs et à d’autres organisations vraiment démocratiques. Notre grand défi en tant qu’opposition », a conclu Monterrey. Les citoyens de Grenade, Carazo et Rivas ont participé à cette réunion.