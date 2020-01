Citroën Berlingo PureTech 130 EAT8: conçu pour tout servir | Moteur

Citroën, fidèle à sa devise de faire voitures inspirées par les gens, va mettre en vente ce mois-ci une nouvelle version du Berlingo qui combine le moteur de Essence PureTech de 130 ch avec transmission automatique EAT8 de huit relations.

Jusqu’à présent, ce véhicule – avec une camionnette et conçu pour les affaires et les loisirs – ne pouvait être demandé qu’avec une transmission automatique (convertisseur de couple) et le moteur diesel BlueHDi de 130 ch.

Mais cela change avec le début de l’année et Efe l’a déjà essayé le long des routes de la Sierra de Madrid et à destination d’Ávila.

La Citroën Berlingo est une très belle voiture à conduire avec l’EAT8

La transmission automatique avec le moteur à essence de 130 ch fait le Berlingo (qui peut être choisi en deux tailles: M de 4,40 mètres long et XL de 4,75 mètres) une voiture très confortable à conduire.

Le passage d’une relation à l’autre est fluide et dépourvu du soniquete habituel dans certaines boîtes de convertisseur de couple, dans lequel il semble que nous accélérions et n’obtenions que du bruit.

Chez Citroën, cela ne se produit pas. Lorsque nous demandons de la vitesse, la box répond sans chutes ni glissements de puissance, même s’il est à noter que, si nous pratiquons la conduite dynamique, il y a un léger retard de livraison.

Le moteur PureTech 130 est solvant et élastique dans la Citroën Berlingo

Le moteur, en plus du solvant, est également élastique pour la route, ce qui permet d’atteindre facilement des croisières à vitesse légale avec agilité (accélère de 0 à 100 km / h en 10,7 secondes et peut atteindre 200 km / h).

Cela rend assis derrière le volant très agréable dans un véhicule qui, par sa conception et les matériaux utilisés, ressemble plus à du tourisme qu’à une camionnette.

La position du volant n’est pas verticale, comme dans d’autres dérivés commerciaux, et est facile à accueillir sur le large trottoir pour faire face à de longs trajets ou à une dure journée de livraison.

Le Cittroën Berlingo est spacieux et polyvalent

Là nombreuses lacunes répartis autour de la zone du conducteur, notamment dans la zone basse qui le sépare du copilote, grâce au fait que le frein à main est électrique et que la boîte de vitesses n’a pas de levier à utiliser, car elle a été remplacée par une roue.

De plus, une console peut être montée en haut du pare-brise avant pour laisser différents effets personnels ou matériaux de travail.

Derrière nous sommes trois sièges indépendants et de la même largeur, avec laquelle peu de véhicules peuvent rivaliser pour l’espace et le confort.

Les portes coulissantes assurent un accès confortable à l’intérieur

Portes coulissantes (incorporer des fenêtres qui peuvent descendre, ce qui n’est pas habituel dans le segment) facilite l’accès des personnes âgées au véhicule, ainsi que des tâches telles que la réparation du chaise de rétention d’un mineur.

Pour les familles nombreuses, Citroën propose (pour environ 800 euros) un troisième rangée avec deux autres sièges, ce qui fait du Berlingo une alternative aux mini-fourgonnettes ou aux gros VUS.

Tous deux battent également par la hauteur intérieure et la grande surface vitrée qui offre (il est très apprécié lors des manœuvres), dans lequel le lattache au dos est possible et très décisif quand le coffre est plein et qu’il faut mettre ou sortir une veste ou un sac sans tout tomber.

Citroën, dans sa ligne de conduite des voitures qui vivent pour vous et non l’inverse, a opté pour un design extérieur qui transmet dynamisme, tout en solidité.

La éclairage avant en deux hauteurs, le pare-brise large, un nez surélevé et les protections inférieures (airbump) (ils peuvent être finis en couleur) vous donnent une image plus d’un véhicule de loisirs que d’un véhicule de travail.

La Citroën Berlingo, pour le travail et le paseíllo

En bref, la Citroën Berlingo continue d’être – comme le disait la vieille publicité des années 2000 – le véhicule officiel pour la tâche et le défilé, mais à chaque fois avec une plus grande attention pour les voyages en famille dans lesquels un large tourisme est recherché , confortable et sûr (vous pouvez monter jusqu’à 18 aides à la conduite).

Si nous optons pour cette nouvelle version de l’essence et de la boîte de vitesses automatique (elle a un coût supplémentaire d’environ 1 500 à 1 600 euros par rapport à une transmission manuelle), nous devrons choisir la finition la plus complète, la Shine, ce qui porte le prix de départ à 27 000 euros avec taille M.

Mais le taux peut descendre à 21 000 avec les différentes remises accordées par le constructeur.

Si nous optons pour le corps XL, le prix augmente d’environ 1000 euros (avec des remises). EFE

jmj / aam