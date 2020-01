Citroën C5 Aircross BlueHDi 180 EAT8 Shine: un condensé de vertus | Moteur

Le grand SUV de Citroën, le C5 Aircross, est une voiture qui se démarque sous tous les aspects pour analyser et parier collectivement sur une image plus décontractée et joyeuse, dans un segment où les présences puissantes et même agressives sont recherchées dans le route.

Le C5 Aircross est un véhicule de 4,50 mètres de long qui fait face à Audi Q3, BMW X1, DS 7 Crossback, Ford Kuga, Honda CR-V, Hyundai Tucson, Kia Sportage, Jeep Compass, Mazda CX-5, Opel Grandland X, Peugeot 3008 (avec laquelle il partage une plateforme) ou Renault Kadjar. Mais aussi aux VUS un peu plus petits comme Seat Ateca ou Skoda Karoq.

Devant le soi-disant premium offre un prix plus contenu, avec un équipement qui peut être enrichi presque à sa hauteur. Par rapport aux autres généralistes, son espace intérieur est beaucoup plus grand, car il a trois sièges derrière la même taille, ce qui n’est caractéristique que des mini-fourgonnettes ou des nouvelles fourgonnettes mixtes plus axées sur les loisirs que sur les affaires.

À ce stade, c’est là qu’il mène le plus clairement ses concurrents, plus concentrés sur la zone arrière occupée par deux adultes afin qu’ils ne se soucient pas d’un tiers.

Il les surpasse également dans la conception extérieure, car vous pouvez ajouter des notes de couleur à des éléments tels que les barres de toit, le coussin d’air des jupes latérales ou les moulures qui surmontent les côtés de l’entrée d’air inférieure avant.

La signature lumineuse avant, divisée en deux étages, rend la Citroën C5 Aircross facilement reconnaissable, qui a également un arrière très horizontal, dans lequel le garde-basse et les sorties d’échappement rectangulaires se distinguent.

Un autre de ses points forts est le confort qui résulte d’une suspension à tare douce qui filtre parfaitement les irrégularités de la route sur laquelle elle circule. Dans l’unité testée, grâce à une roue à côté du changement de vitesse automatique, toutes les aides électroniques peuvent être déconnectées ou choisir de renforcer la traction pour pouvoir voyager plus en toute sécurité à travers des zones glissantes de glace ou de sable, entre autres.

Devant le levier de vitesses se trouvent le bouton de démarrage / arrêt du moteur, les modes de conduite Eco (plus axés sur la réduction de la consommation du véhicule) et Sport (le SUV est plus vivant dans les changements d’accélération, de direction et de relation) ; et contrôle de la descente des pentes.

Ce regroupement de boutons dans la partie inférieure du véhicule, à côté d’un tableau de bord très clair grâce à un large écran tactile pour le système d’infodivertissement et le boîtier d’horloge numérique personnalisable, donnent la touche technologique au C5 Aircross.

De plus, l’intérieur transmet la qualité grâce à l’utilisation de plastiques moelleux sur les portes et dans le tableau de bord, où il a opté pour de grandes bouches d’aération pour la climatisation.

En ligne avec le grand espace intérieur est l’espace pour le coffre (avec ouverture électrique), 580 litres avec tous les sièges occupés. Si les dossiers sont fixés, les litres peuvent être étendus à 1630.

En ce qui concerne le comportement de course, la boîte de vitesses automatique à huit voies (à partir des cames du volant peut être actionnée manuellement) en fait une voiture très confortable à conduire. Bien que son saut dans les relations ne soit pas très rapide, l’élasticité du moteur lui permet d’avoir toujours suffisamment de puissance.

Les 180 ch avec lesquels le moteur diesel BlueHDi éprouvé est livré sans interruption et de manière linéaire, vous n’avez donc pas à effrayer tout conducteur, à la recherche d’un SUV avec suffisamment de puissance pour faire face à un long voyage et avec tout Le véhicule chargé.

En dessous de ce moteur, il y a un autre diesel de 130 ch avec la même transmission automatique, avec lequel nous pouvons économiser plus de 2 000 euros contre 180 ch.

FICHE TECHNIQUE

————————

– Dimensions (longueur / largeur / hauteur): 4,50 m / 1,84 m / 1,65 m

– Moteur: diesel

– Déplacement: 1,997 c.c.

– Puissance: 180 ch

– Couple maximum: 250 Nm

– Accélération de 0 à 100 km / h: 8,2 s

– Vitesse maximale: 211 km / h

– Boîte de vitesses: automatique à 8 vitesses

– Traction: total

– Consommation moyenne: 6,2 l / 100 km

– Capacité de démarrage: 580 l

– Capacité du réservoir: 53 l

– Prix: 32 700 euros