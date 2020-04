Civic Alliance soutient la demande des étudiants d’avoir une voix et de voter dans la Coalition nationale

L’Alliance civique pour la justice et la démocratie a publié une déclaration appuyant la demande des secteurs des jeunes et des étudiants de rejoindre la table ronde multisectorielle de la Coalition nationale et avoir voix au chapitre et voter dans les décisions que prend cette organisation politique d’opposition.

«Le mois d’avril a redonné espoir aux Nicaraguayens qu’un pays de liberté, de justice et

la démocratie est possible. Cela venait de la main des jeunes, des étudiants, des paysans, des femmes,

hommes, travailleurs, hommes d’affaires, religieux et des milliers de Nicaraguayens qui ont rejoint

cette clameur », cite la déclaration de l’Alliance.

Quatre mouvements étudiants ont demandé à avoir «voix et vote» dans la coalition nationale d’opposition. En public et par une lettre adressée aux sept organisations qui composent actuellement la table ronde multisectorielle, ils ont demandé que leurs représentants universitaires soient acceptés pour participer de manière autonome à la discussion et à la prise de décision sur la manière d’avancer dans la lutte pour la restitution des libertés et démocratie au Nicaragua, avant le régime de Daniel Ortega et Rosario Murillo.

“La présence de la délégation d’étudiants des quatre organisations qui ont demandé à assister et à participer à la Coalition renforcerait la Coalition et lui donnerait une plus grande légitimité car le secteur des étudiants et des jeunes est très important, ce qui a droit à votre voix. Les jeunes ont le droit d’exprimer leurs aspirations, d’exprimer ce qu’ils veulent du Nicaragua de l’avenir, car ce que nous espérons, c’est que la Coalition existe au-delà du côté électoral, car ce pays devra être reconstruit, une fois vaincu. à la dictature », a exprimé Carlos Tünnermann Bernheim, coordinateur de l’Alliance civique.

Cela pourrait vous intéresser: les opposants signent la proclamation de la Coalition nationale et s’engagent à œuvrer pour «la naissance nouvelle et définitive de la démocratie» au Nicaragua

Les étudiants universitaires ont mené la lutte des citoyens contre le régime avec le déclenchement des manifestations en avril 2018, étant les principales victimes des attaques de la police d’Orteguista (PO) ainsi que des parapolies et des foules de la dictature.

“Ces visages ont façonné cette Alliance civique pour la justice et la démocratie et, avec

les organisations qu’ils représentent ont été le moteur des revendications pour ce meilleur pays

que nous voulons tous. C’est pourquoi nous soutenons la demande du Mouvement universitaire 19

Avril, Mouvement étudiant 19 avril, Alliance de l’Université du Nicaragua et le

Le Mouvement UNA du 19 avril sera intégré en tant que secteur indépendant et aura une voix et un vote

au sein de la Coalition nationale », ajoute le communiqué de l’Alliance civique.

Notre positionnement des jeunes et des étudiants de l’Alliance Civique face à l’urgence nationale de notre pays. #SOSNICARAGUA @ me19_abril @ MovUNA19abril @ MU19aOF pic.twitter.com/Nu8Y52Qm0e

– AUN (@AUNNicaragua) 30 mars 2020

Les dirigeants étudiants du mouvement étudiant du 19 avril, du mouvement UNA du 19 avril, de l’Alliance des universités du Nicaragua (AUN) et du mouvement universitaire du 19 avril dans la lettre qu’ils ont envoyée à ces sept organisations indiquent que seule l’inclusion du plus grand nombre de secteurs politiques et social “apporteront une solution à la grave crise socio-politique que les Nicaraguayens traversent” depuis près de deux ans

“Nous reconnaissons leur grande contribution à la lutte contre la dictature. La pluralité des voix et des acteurs renforcera l’effort du pays que nous construisons tous et fera place à une nouvelle culture politique. Le rôle que les jeunes jouent et devraient jouer dans le nouveau Nicaragua est fondamental dans cette construction », réitère le communiqué.