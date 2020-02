Classement Espagne services juridiques professionnels 2019 | Communiqués

GD (anciennement Gesdocument) publie un classement des 100 sociétés de services juridiques les plus professionnelles du marché espagnol par niveau de facturation. “Ce travail d’analyse comparative nous permet de connaître la position de GD sur son marché et nous donne une vision de l’environnement et de la concurrence, toujours dans le but de continuer à nous remettre en question et à nous améliorer”, a déclaré Felipe Santiago, directeur de GD.

Plus de 160 000 entreprises opèrent actuellement sur le marché des services juridiques professionnels. À ce jour, il existait des classifications sectorielles: “classement des cabinets d’avocats”, “classement des consultants en Espagne”, “classement des auditeurs en Espagne”, “classement des cabinets de services professionnels” ou “classement des principaux cabinets de services d’audit professionnel et de conseil fiscal en Espagne” . Jusqu’à maintenant.

GD (anciennement Gesdocument) a effectué une analyse du secteur en établissant un classement conjoint de toutes les sociétés qui opèrent sur ce marché. Le résultat est le classement du secteur juridique, conseil et audit. C’est le premier classement qui analyse le secteur juridique de manière globale, en prenant en compte le triple aspect: bureaux, bureaux d’études et audits.

Ainsi, sur plus de 1000 entreprises analysées, l’accent a été mis sur les conseils et audits dépassant le million de chiffre d’affaires annuel. En revanche, pour les cabinets d’avocats, ceux qui facturent plus de deux millions par an ont été retenus.

L’un des principaux objectifs du classement est de connaître la compétence de l’entreprise GD et de savoir comment la positionner sur le marché actuel. Comme il l’indique Felipe Santiago, directeur de GD: «Il est très intéressant de connaître la position d’une entreprise sur son marché d’action. Connaître la position de GD sur son marché nous donne une vision de l’environnement et de la concurrence, toujours dans l’optique de continuer à nous remettre en question et à nous améliorer ».

GD est plus qu’un conseil. Ils aident les entreprises à se développer et à atteindre leurs objectifs stratégiques grâce à des conseils de qualité et personnalisés. Leur niveau d’excellence, accompagné d’un code d’éthique strict, fait d’eux le premier consultant en conseil aux entreprises pour les PME.

