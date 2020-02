Clemente: “Oui retentissant” en Espagne à San Mamés et aussi “que l’Eurocup gagne” | Sports

L’ancien entraîneur national Javier Clemente, dans une interview à l’EFE, a donné “un oui retentissant” à l’équipe nationale espagnole jouant à domicile à San Mames en Eurocup l’été prochain, et souhaite également que “l’Espagne gagne le tournoi “.

L’entraîneur de Barakaldo a passé en revue le monde actuel du football et a également souhaité que l’Athletic, le club où il a joué et l’a élevé comme entraîneur, soit le champion de la Copa del Rey, et qu’une “équipe espagnole” soit Il est à la tête de la Ligue des champions, même si “l’Atlético de Madrid serait bon pour le football”.