Clés pour éviter l’aréo de contagion de Covid-19 à domicile

L’enseignantLidia Morawskaet l’enseignantJunji Caode l’Académie chinoise des sciences ont demandé, dans un article publié cette semaine dans la revue “Environment International”, que les agences de santé entament des recherches sur la transmissionCovid-19au moment où cela se produit.

“C’est maintenant le moment idéal pour mener des recherches sur la façon dont les virus peuvent circuler dans le flux d’air, car il existe de nombreuses similitudes entrele coronavirus qui a causé le SRASet leCoronavirus SARS-CoV-2et par conséquent,Covid-19 est susceptible de se propager dans l’air“prétendent-ils.

Morawska note que les autorités doivent prendre des précautions de santé publique pour réduire la transmission aéroportée, telles quemeilleure ventilation des espaces intérieurs; utilisation de la ventilation naturelle;éviter la recirculation de l’air; éviter de rester dans le flux d’air direct d’une autre personne; minimiser le nombre de personnes qui partagent le même environnement; Fournir une ventilation adéquate dans les maisons de soins infirmiers, les hôpitaux, les magasins, les bureaux, les écoles, les restaurants et les bateaux de croisière.

L’expert dit que le contenu liquide des gouttelettes de virus a commencé à s’évaporer immédiatement après avoir été expiré, et certaines sont devenues si petites qu’elles pouvaient voyager dans les courants d’air, au lieu de tomber au sol comme le font les plus grosses gouttelettes. “Ces petites gouttes peuvent transporter votre contenu viral à des mètres, voire des dizaines de mètres, loin de la personne infectée “, prévient-il.

L’expert souligne qu’il est difficile de détecter directement les virus qui ont voyagé dans l’air carvous aviez besoin de connaître le flux d’air d’une personne infectée etune longue période d’échantillonnage pour collecter suffisamment de copies des virus. “Des recherches sur la transmission par voie aérienne devraient être menées maintenant, et sa probabilité en tant que moyen de propagation devrait être prise au sérieux, avec les précautions qui s’imposent maintenant. Nous avons déjà perdu un temps précieux à ignorer cette méthode de propagation et nous devons présumer que le Covid-19 se répand dans l’air “, concluent-ils.

.