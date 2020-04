Clés pour lutter contre le mode de vie sédentaire pendant la période d’isolement

Comme nous le savons tous, en cette période del’isolement dans nos maisonsva augmenter l’un des problèmes les plus en plein essor dans notre société, lemode de vie sédentaire. Et cela a été un problème qui a progressivement augmenté au fil du temps, ce qui est encore un bon moment pour le combattre.

La vie sédentaire est beaucoup plus dangereuse que vous ne l’imaginez et influence notre santé physique et émotionnelle autant qu’une mauvaise alimentation. Nous avons discuté avec le physiothérapeute Javier Campomanes des conséquences du mode de vie sédentaire et comment le combattre.

Conséquences

Problèmes psychologiques:Dépression, anxiété, stress et insomnie

Double le risque desouffrir de maladiesen même temps qu’elle augmente le risque de souffrir d’hypertension artérielle.

Les femmes sédentaires remarquent pluseffets de la ménopause.

Il n’est pas nécessaire d’être en surpoids ou obèse pour subir les conséquences d’un mode de vie sédentaire,mince en souffre également.

L’inactivité produitaugmentation de l’appétit et donc du gain de poids.

Avantages de l’exercice

Réduit le risque de dépression, l’un des grands problèmes de notre société.

Réduit les symptômes dele stress et l’anxiété.

FaciliteJe donne naissance à des femmes enceintes.

Réduit le risque de problèmes cardiaques.

Diminuerdouleurs musculaires.

Il favorise la pression artérielle.

Retarde le vieillissement.

Renforce les os.

Des idées

L’objectif est facile à remplir et les avantages qu’il apporte sont nombreux. Avant de commencer et très important, c’est que les personnes ayant certains problèmes de santé, tels que les maladies cardiovasculaires et le diabète, devraient prendre plus de précautions et consulter le médecin avant de faire de l’exercice.

Chez les personnes âgées qui vous permettent de le pratiquer: Adultes de 65 ans et plus, consacrez 3 ou 4 jours par semaine àeffectuer des activités physiques (yoga, pilates …).L’activité sera pratiquée en séances d’au moins 15 minutes. Les adultes de ce groupe d’âge à mobilité réduite devraient faire des activités physiques pour améliorer leur équilibre et éviter les chutes trois jours ou plus par semaine. Faites des activités qui renforcent les principaux groupes musculaires deux jours ou plus par semaine.

Jeunes

Dédiez un total60 minutes par jour pour faire de l’activité, y compris la possibilité de passer ce temps en entier ou de le diviser en deux sessions de 30 minutes.

Dans la mesure du possible, les enfants et les jeunes handicapés devraient également suivre ces recommandations. Cependant, ils doivent informer leur professionnel de la santé pour connaître le type et la quantité d’activité physique qui leur conviennent, en tenant compte de leur degré de handicap.

Il est commode de commencer par unactivité légère et augmenter progressivement la durée au fil du temps, fréquence et intensité.

Petits enfants

Quelques activités à faire avec les enfants lors de l’isolement préventif du coronavirus:

Dessins et artisanat.

Lisezdifférents thèmes.

Aide aux tâches ménagères.

Enseignez-leurcuisiner des choses minimalessans danger.

Cours d’exercice physique.

Planifiez les aventures à venir.

Jeux d’apprentissage de plateau.

Vidéos éducatives, films, etc …

Où trouvez-vous des exercices

Les entraîneurs personnels professionnels ontcours gratuits sur internet et via les réseaux sociauxpour nous aider ce mode de vie sédentaire ne nous prend pas le relais. Dans lequel, ils ont des cours en direct et des cours enregistrés qui vous seront d’une grande aide.

D’autre part, et si vous ne souhaitez pas suivre de cours, vous pouvez également trouver des exercices écrits spécifiques pour travailler les différentes parties du corps et les réaliser à votre manière, bien qu’il soit conseillé de toujours observer un professionnel.

Comme je le présentais au début,l’un des piliers de base de nos jours à la maison va être notre alimentation, donc je vous laisse quelques recommandations pour ces semaines:

1. Planifier etfaire un achat cohérent et sain: Tout ce que vous avez à la maison, vous allez manger, et c’est ainsi! Évitez les produits malsains qui ne fournissent aucun nutriment. La seule chose que cela fera à votre corps est de créer de l’anxiété.

2. Vérifiez vous-même unhoraire, repas et activités. Rencontrez un horaire de repas (3,4 ou 5 par jour, mais organisé) et le reste du temps marque différentes tâches comme nous l’avons déjà discuté.

3. Intégrez dans tous vosaliments végétaux et protéinés: Ils fournissent une quantité de nutriments avec très peu de calories.

4. Réduisez votre apport calorique.

5.Soyez très bien hydraté: consommez de préférence deux litres d’eau.

N’oubliez pas que lors de l’exercice, non seulement la condition physique du corps est favorisée, mais elle augmente également l’estime de soi, améliore la coordination, parmi de nombreux autres avantages que vous avez déjà appris.

