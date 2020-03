Coincé à la maison, Conan O’Brien va filmer des épisodes de «CONAN» sur son iPhone – .

Conan O’Brien a annoncé que son émission CONAN reprendra la production la semaine prochaine, bien que chez le comédien.

O’Brien a indiqué sur Twitter qu’il filmerait le spectacle lui-même à l’aide d’un iPhone et que les invités seraient interviewés via Skype.

O’Brien n’est pas le seul hôte à s’adapter à un environnement où presque chaque production est suspendue. Ces dernières semaines, les animateurs de fin de soirée ont continué d’enregistrer des émissions en studio, uniquement sans public en studio.

Le coronavirus oblige de nombreux acteurs de l’industrie du divertissement à improviser et à trouver de nouvelles façons de maintenir la fluidité de ce contenu. Alors que certaines bandes dessinées ont commencé à publier des clips vidéo sur Twitter et Instagram pour aider à rassasier les masses, des hôtes de fin de soirée comme Stephen Colbert et Jimmy Fallon ont commencé à enregistrer des épisodes sans public en studio.

Dans la même veine, Conan O’Brien prévoit de ramener son émission populaire CONAN sur TBS CONAN, bien qu’avec une touche d’inspiration coronavirus. Comme expliqué en détail dans un tweet d’O’Brien lui-même, l’ancien animateur de The Tonight Show a déclaré qu’il prévoyait de tourner de nouveaux épisodes de CONAN depuis sa maison à l’aide d’un iPhone de confiance.

“Je retourne à l’antenne lundi 30 mars”, a déclaré O’Brien. «Tout mon personnel travaillera à domicile, je tournerai à la maison avec un iPhone et mes invités Skype. Ce ne sera pas joli, mais n’hésitez pas à rire de notre tentative. Restez en sécurité. “

Commentant la question dans une interview avec Variety, le producteur exécutif de CONAN, Jeff Ross, a déclaré ce qui suit:

[O’Brien] «Aime travailler. Il aime faire des trucs – comme nous le faisons tous. Nous travaillons à créer du contenu et c’est ce que nous faisons. L’idée que nous ne pouvons pas le faire est un peu frustrante. Nous avons un personnel qui veut travailler, qui ne veut pas ne pas être payé, et vous voulez simplement continuer à faire fonctionner l’entreprise.

Bien que O’Brien enregistre un épisode de chez lui peut sembler un peu étrange, la nouveauté de tout cela attirera sans aucun doute les globes oculaires. En effet, les cotes d’écoute des émissions de fin de soirée de ces dernières semaines – toutes tournées sans public en studio – ont été élevées. Cependant, cela ne peut pas être tout à fait surprenant étant donné le nombre de personnes qui restent à la maison et regardent la télévision pendant des heures ces jours-ci.

Quant à savoir avec quel iPhone Conan filmera l’émission, eh bien, cela reste inconnu. Il suffit de dire qu’il est facile de créer un contenu de qualité de production avec un iPhone étant donné les performances de plus en plus impressionnantes de l’appareil photo. À ce stade, vous vous souvenez peut-être qu’Apple a publié il y a quelques mois une publicité entièrement tournée avec un iPhone 11 Pro. Surnommée Snowbrawl, la publicité illustre le type de travail de qualité que l’on peut réaliser avec un appareil mobile:

