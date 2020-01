Collagène: ce que vous devez savoir | Qu’est-ce que le collagène?

Il a été présenté comme un ingrédient miracle pour améliorer les signes de vieillissement et peut aider les articulations douloureuses. Mais quelle est la particularité du collagène?

Qu’est-ce que le collagène?

Type de protéine qui tricote et maintient les tissus de votre corps, le collagène se trouve partout, des os et des tendons à votre cœur et vos cheveux. Et il a été rendu célèbre pour son rôle dans la souplesse, la fermeté et le renouvellement cellulaire de la peau, ce qui en fait un ingrédient merveilleux dans les suppléments et les crèmes pour la peau. C’est la protéine la plus abondante dans le corps et elle est synthétisée lorsque nous décomposons les acides aminés alimentaires des aliments riches en protéines comme les produits laitiers, la mycoprotéine (Quorn) et le tofu ferme, avec une dose de vitamine C nécessaire pour aider à connecter l’amino-formateur de collagène les acides. Et, si vous vous êtes déjà demandé pourquoi les cheveux deviennent moins brillants et que nous obtenons un peu de «baggier» à mesure que nous vieillissons, voici une pièce du puzzle: la production de collagène ralentit après avoir atteint environ 25 et frappe encore après la ménopause. Il est également affecté par l’exposition aux rayons UV, la pollution et le tabagisme, ce qui signifie que tout devient moins élastique (et pourquoi «une vie difficile» peut se manifester).

Que fait le collagène?

Il existe au moins 16 types, tous aidant vos tissus conjonctifs à résister à l’étirement grâce à sa structure unique. Au microscope, le collagène ressemble à des longueurs de corde et ses «fibrilles» – les fibres – sont incroyablement résistantes, une étude suggérant que, gramme pour gramme, le collagène est plus résistant que l’acier. Dans le cadre de la «colle» qui colle les choses ensemble, elle donne forme et force à pratiquement toutes les structures de votre corps, de vos cornées à votre cartilage. Tout aussi important, le collagène favorise la cicatrisation des plaies, jouant un rôle majeur dans la formation des cicatrices. En résumé, nous fuirions des gouttes sans cela.

Le collagène convient-il aux végétariens et aux végétaliens?

Jusqu’à récemment, on pensait que seule la viande animale pouvait fournir une source de collagène, mais maintenant des suppléments végétariens ont également été développés. L’ovoderme est une forme de collagène qui peut être extraite de la membrane d’un œuf. Il a déjà montré des résultats prometteurs dans la recherche scientifique.

Des types de collagène végétaliens existent également sur le marché, qui sont fabriqués à partir de levures génétiquement modifiées ou de sources bactériennes. Cependant, à ce jour, il n’y a pas eu beaucoup de recherches sur eux.

Des recherches sur le collagène?

Malgré son importance pour notre corps, étonnamment peu de choses existent sur le front de l’étude… Voici ce que nous savons jusqu’à présent.

Anti-âge

Les premiers signes de vieillissement apparaissent souvent autour des yeux, ce qui est gênant. Cependant, une étude, qui a demandé à 114 femmes âgées de 45 à 65 ans de prendre un supplément de collagène pendant huit semaines, a constaté une réduction marquée de la profondeur des rides autour du contour des yeux. Dans un examen des recherches menées en Corée, les scientifiques ont également constaté que les suppléments de collagène amélioraient l’élasticité de la peau chez les femmes d’âge moyen après quatre semaines d’utilisation, et la même étude a révélé que les femmes de plus de 50 ans avaient amélioré leur taux d’humidité cutanée. Et ce ne sont pas seulement les suppléments qui peuvent aider: une petite étude (ils sont tous petits, malheureusement) menée à travers l’étang a suggéré que des crèmes riches en vitamine A (rétinol dans ce cas) étaient appliquées sur la peau, le procollagène (le précurseur du collagène) la production a été stimulée.

Améliore la santé des os et des articulations

Dans une expérience française, les scientifiques ont constaté une diminution de la perte de densité osseuse chez les sujets qui ont reçu un supplément de collagène, ce qui suggère que cela peut aider à garder votre squelette fort. Mieux encore pour votre échafaudage, une autre étude a révélé qu’une dose quotidienne de collagène de type I entraînait une réduction de la douleur et de l’inflammation et une augmentation du cartilage chez les personnes souffrant d’arthrose.

Accélère la guérison

Une étude américaine de 2011 sur la greffe de peau

les patients ont montré que le collagène – appliqué sur les zones blessées – stimulait la guérison.

Plus récemment, des médicaments favorisant le collagène ont été développés et montrent qu’ils peuvent

améliorer la récupération après la chirurgie cornéenne – cicatriser l’œil en aussi peu que deux jours.

Durcit les ongles

Retour à la beauté et à ceux d’entre nous qui en raffolent

les serres de bon goût prennent garde: une (minuscule) étude de 2017 sur 25 personnes a

prendre un supplément de collagène a rapporté 42 pour cent de moins de cassures dans les ongles.

Améliore la peau

Une étude pilote sur les effets de l’ovoderme (collagène végétarien) sur la santé de la peau a donné des résultats prometteurs. Après avoir pris 300 mg d’Ovoderm par jour pendant 50 jours, tous les participants ont signalé une amélioration de la douceur de la peau du visage et 94% ont signalé une meilleure hydratation de la peau. Une autre étude pilote a montré une amélioration significative de l’élasticité de la peau après avoir pris le supplément pendant cinq semaines.

De combien ai-je besoin?

Nous détestons gâcher la bonne nouvelle mais, pour

date, il y a toujours un désaccord dans les cercles scientifiques quant à savoir si le collagène

survit aux montagnes russes de pH rencontrées dans l’intestin, bien que de façon anecdotique la

les preuves semblent positives. Enfin, en ce qui concerne les bienfaits de la beauté, tous

les chercheurs conviennent que les molécules de collagène sont trop grosses pour passer à travers la peau, donc

oubliez les produits topiques. Cela dit, il ne semble pas y avoir d’effets secondaires

prendre des suppléments de collagène, bien qu’il soit recommandé de les prendre pendant deux à

trois mois pour voir les résultats.

