Combien d’heures dors-tu? Dormir trop peu peut augmenter le risque de contracter un coronavirus

La restriction du sommeil affaiblit le système immunitaire, ce qui rend les gens plus susceptibles d’attraper Covid-19.

La restriction du sommeil peut rendre les gens plus vulnérables à l’acquisition du nouveau coronavirus Covid-19 et à une réponse moins qu’optimale aux traitements, a déclaré Rafael Santana Miranda, spécialiste des troubles du sommeil.

Dans une interview avec Notimex, il a expliqué que la restriction du sommeil affaiblit le système immunitaire –En charge de défendre le corps contre les infections–, ce qui rend les gens plus susceptibles de devenir plus malades et plus sérieux.

“Si tu dors mal, le vaccin n’aura pas non plus un grand effet car il ne produira pas le nombre attendu d’anticorps. Ainsi, le vaccin n’échoue pas, mais le système immunitaire “, a également déclaré le chef de l’UNAM Sleep Disorders Clinic.

Il a indiqué que plus de 30% de la population mexicaine souffre de somnolence excessive, dont la principale cause est le nombre élevé d’heures consacrées au travail et le temps supplémentaire nécessaire pour déplacer les maisons vers les lieux de travail.

À cela s’ajoute l’utilisation d’appareils électroniques et de réseaux sociaux avant le coucher, ainsi que problèmes respiratoires associés aux troubles du sommeil, comme le ronflement. “Cela entraînera un écart, par exemple, il y aura des problèmes de performance académique, d’attention et de mémoire.”

Dans cette situation, Santana Miranda a appelé la population à avoir un temps fixe pour se coucher et se lever, faire de l’activité physique, éviter l’abus de substances activantes telles que la caféine et restreindre l’accès aux appareils électroniques pendant deux à trois heures avant d’aller dormir. . (Ntx)