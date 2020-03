Comme vous ne pouvez pas quitter la maison pour le moment, visitez ces 5 musées du monde depuis votre canapé – .

Nous devons tous devenir de plus en plus créatifs lorsqu’il s’agit de trouver des moyens de passer le temps alors que nous nous inclinons à la maison en raison de la propagation du coronavirus COVID-19.

Il existe plusieurs façons de «quitter» votre maison sans jamais quitter votre canapé, notamment en utilisant les innombrables outils de Google pour visiter numériquement un assortiment de musées du monde entier.

Google Arts & Culture propose une collection en ligne qui permet aux visiteurs d’explorer des musées comme le British Museum de Londres et le Guggenheim de New York.

Nous devrons tous faire preuve de créativité dans les semaines à venir lorsqu’il s’agit de nous divertir, de rester occupés, productifs et sensés alors que les quarantaines et les verrouillages entrent de plus en plus en vigueur aux États-Unis pour empêcher la propagation incontrôlée du coronavirus.

Google Arts & Culture est une plate-forme en ligne que le géant de la recherche utilise pour présenter le contenu des musées et des galeries du monde entier. Grâce à ce portail, les utilisateurs peuvent effectuer des «visites» virtuelles de certains des musées les plus grands et les plus somptueux du monde, quelque chose qui pourrait être particulièrement amusant à faire en ce moment et servir de distraction au stress des nouvelles et des mises à jour sur le virus. qui nous garde tous à la maison.

Ci-dessous, vous trouverez des suggestions de cinq musées à découvrir sur la plateforme de Google. Une chose particulièrement utile à propos de la vérification des illustrations ici est que cela pourrait aider à apporter une certaine perspective si vous vous sentez dépassé par la crise actuelle. Une grande partie de ce que vous verrez ci-dessous a été créée il y a des siècles – et a perduré. C’est ce qui est génial dans les moments difficiles. Ce n’est pas le cas.

British Museum, Londres

J’ai visité le British Museum à l’automne et je peux attester que c’est tout un spectacle à voir – même en appréciant ses centaines d’artefacts, comme l’ancienne pierre de Rosette, lors de la visite virtuelle du musée. C’est une institution britannique précieuse située au cœur de Londres, et sa collection qui comprend également des trésors comme les sculptures du Parthénon est visitée par plus de 6 millions de personnes chaque année.

Musée national d’art moderne et contemporain, Séoul

Ce musée, qui a ouvert ses portes en 1969, est l’un des plus populaires de Corée, s’établissant comme un pilier de l’art moderne coréen. Les visiteurs peuvent y accéder de n’importe où dans le monde via la visite virtuelle de Google.

Musée d’Orsay, Paris

Découvrez cette visite virtuelle du musée du centre de Paris, sur les rives de la Seine, qui abrite des dizaines d’œuvres d’artistes français qui ont vécu au XIXe et au début du XXe siècle. La collection comprend des œuvres de noms notables comme Monet, Cézanne et Gauguin, pour n’en nommer que quelques-uns.

Musée Van Gogh, Amsterdam

Les chefs-d’œuvre de ce génie artistique tragique peuvent être appréciés lors d’une visite virtuelle du musée d’Amsterdam qui porte son nom. La collection permanente abrite ici la plus grande collection d’art Van Gogh du monde, y compris plus de 200 peintures ainsi que plus de 750 lettres personnelles.

Le . Museum, Los Angeles

Installé dans la somptueuse villa . à Malibu, le J.Paul . Museum présente des œuvres d’art datant du VIIIe siècle jusqu’au 21, avec tout, des sculptures aux peintures européennes exposées au milieu de beaux jardins et de superbes vues sur Los Angeles. . La fonctionnalité Street View de Google vous permettra de visiter les collections d’antiquités grecques, romaines et étrusques du musée, dans un cadre construit pour ressembler à un domaine romain du premier siècle.

