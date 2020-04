Comment compresser les données pour trouver des solutions contre Covid-19? | L’avenir

Un réseau de donneurs de données individuels liés à Covid-19, une plate-forme contenant des informations pour comprendre l’impact du coronavirus dans les pays d’Amérique latine et d’Afrique, ou des outils pour aider les entreprises à reprendre leur activité sont des solutions qui pourraient aider à faire face à cette crise.

Ce sont des propositions, toutes basées sur l’utilisation des données et font partie des solutions proposées par “Data For Hope”, un événement virtuel qui depuis trois jours rassemble des représentants d’entreprises spécialisées dans l’informatique et les produits numériques , des médias, des universités, des hôpitaux et de l’administration publique dans le but d’aider dans cette crise.

Accès aux sources de données

Et c’est que, selon les participants, des données fiables peuvent sauver des vies dans cette pandémie, mais pour cela et pour mettre en œuvre les solutions proposées ici, il faut, disent-ils, d’abord pouvoir accéder aux sources de données de manière ouverte, simple et agile .

Les données peuvent prédire le nombre d’infections Covid-19 ou le moment où le système de santé d’une région va s’effondrer, mais elles peuvent également donner des indications à une personne sur la question de savoir si elle doit voyager ou non, ou à une entreprise sur son intention de rouvrir une franchise.

Le cabinet de conseil Cloud District était responsable de l’organisation de “Data For Hope”, qui a eu la collaboration de l’agence EFE, RTVE ou de la société Narrative; La réunion a réuni plus d’une centaine de personnes, qui ont travaillé dans six groupes différents.

Six défis, six propositions

À partir de ces discussions, six propositions liées à six défis ont été rassemblées et seront envoyées au gouvernement espagnol, font-ils rapport dans une note.

Concernant les mesures de confinement et leur possible relâchement, les experts ont proposé un modèle dynamique et une plateforme de cartographie active basée sur l’évolution épidémiologique, le territoire et la mobilité des populations en temps réel, qui serviront à prendre des décisions de désescalade. .

Pour les entreprises, les participants ont proposé la conception d’une plateforme ouverte pour servir de «hub» ou nœud d’information économique, sectoriel et géolocalisé, qui serait alimenté par le monde des affaires lui-même et par les institutions.

L’objectif est d’aider les entreprises à adopter des mesures et des processus qui facilitent leur reprise et à répondre à des questions telles que le moment et le lieu de la réactivation de l’activité économique; si cela vaut la peine de rouvrir, par exemple, une franchise d’un restaurant ou d’un magasin dans un endroit spécifique, ou quand une agence de voyages peut inclure l’offre de vacances d’un certain pays ou d’une certaine région.

Devenez donateur de données

Pour évaluer le risque de chaque individu et l’impact de son comportement sur les autres, il a été proposé de créer un réseau de données données par les utilisateurs, garantissant leur vie privée et permettant aux administrations de proposer des outils pour guider leurs décisions.

Aussi, une application pour obtenir une évaluation des risques possibles associés à faire un voyage.

En ce qui concerne le système de santé et pour répondre à des questions telles que son effondrement dans une région donnée, un modèle de données unifié a été choisi pour les rapports des hôpitaux, des registres d’état civil et d’autres organisations au gouvernement.

Covid-19 en Afrique

Afin d’aider à atténuer la pandémie en Afrique et en Amérique latine, il a été recommandé de développer une plateforme de collecte de données qui permette de comprendre l’impact de Covid-19 dans ces endroits et un portail dans lequel les gouvernements, les autorités et les dirigeants communautaires peuvent Consultez un guide d’action et des recommandations adaptés à chaque domaine et niveau d’alphabétisation.

Ce “hackathon” a eu le soutien du secrétaire d’État à la Numérisation et à l’Intelligence Artificielle, qui a promis de canaliser les conclusions du “Data For Hope”. EFEfuturo