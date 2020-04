Comment connaître les zones de forte contagion du Covid-19 en Floride – . Miami (51)

Un simple coup d’œil à la barre de surveillance du

Covid-19 sur le site Web du Florida Department of Health révèle ce

Ce seraient des zones de forte contagion de coronavirus, par codes postaux et villes:

un indicateur pratique.

Savoir combien de cas se trouvent à proximité dans votre code postal vous indique simplement qu’il s’approche de vous, mais le plus grand nombre de cas que vous avez autour de vous devrait vraiment mieux prendre soin de vous.

La couleur rouge est venue sur Hialeah indiquerait une

nombre de plus de 200 personnes infectées dans la zone, rouge, entre 100 et 199 cas, et

le bleu tonifie les chiffres à deux chiffres. Cependant, ces couleurs n’indiqueraient pas

totaux des cas par zone.

Cela signifie simplement que c’est l’endroit

où les tests sont effectués. De toute évidence, cela attire beaucoup de gens

faites-vous tester à ces endroits. Mais ça n’a rien à voir avec quoi que ce soit

spécifique à la zone.

L’hôpital Larkin de Hialeah a été le premier

dans cette ville pour commencer les tests de dépistage du coronavirus à partir du 20 mars, ce

ce qui augmente le nombre de cas positifs dans la région.

Plus de 3 200 tests ont été effectués dans le domaine de

Hialeah, et plus de la moitié sont des habitants de la région. Dont 530

les gens ont été testés positifs et isolés, pour éviter d’arroser

virus.

Ces couleurs devraient donc aussi nous apporter

un peu de tranquillité, et en même temps ils sont un stimulant pour prendre des précautions extrêmes.

La carte dynamique avec des couleurs nous rappelle

Réalité: ce qui a fonctionné dans les pays où l’épidémie a été maîtrisée, comme

Singapour, Hong Kong et la Corée du Sud, c’est que beaucoup de tests ont été effectués,

et ils ont été faits tôt.

.