Comment distinguer le coronavirus des symptômes d’allergie? | Couverture

La Société catalane d’allergie et d’immunologie clinique (SCAIC) a averti que maintenant que la saison des allergies printanières commence, en particulier le pollen, les symptômes ne doivent pas être confondus avec ceux du syndrome respiratoire aigu sévère qui provoque le coronavirus, bien qu’ils puissent être similaires .

Par conséquent, le SCAIC a clarifié certains concepts:

1.- Quelles sont les différences entre COVID-19 et une allergie?

Les principaux symptômes décrits dans une infection à coronavirus sont la fièvre (88,7-91,7% des patients), la toux sèche (67,8-75%), qui peut irriter le pharynx provoquant une pharyngite, la fatigue (75% ) et essoufflement, parfois accompagnés d’une sensation d’oppression thoracique. Des symptômes gastro-intestinaux, bien que moins fréquents, peuvent également apparaître. Dans le cas où les symptômes respiratoires sont causés par une pathologie allergique, la fièvre et les symptômes gastro-intestinaux apparaissent rarement et la congestion du mucus et du nez prédomine, beaucoup moins fréquente dans le cas de COVID-19. Les patients allergiques au pollen, en particulier la pariétaria, peuvent avoir des démangeaisons (pas de douleur) dans le palais ou la gorge.

2.- Si je suis allergique, suis-je plus à risque d’infection au COVID-19?

Les principales maladies associées à cette infection semblent être l’hypertension artérielle (30%), le diabète sucré (12,1%), les maladies cardiovasculaires ou la maladie pulmonaire obstructive chronique (moins fréquemment 1,4%). Par conséquent, les maladies allergiques et l’asthme ne se sont pas encore révélées être des facteurs de risque d’infection par le SRAS-CoV-2.

3.- Les patients souffrant d’asthme allergique auront-ils un risque plus élevé de souffrir d’une exacerbation bronchique due à une infection par COVID-19?

Pendant l’épidémie de SRAS à Singapour ou à Hong Kong, aucune augmentation des poussées d’asthme n’a été observée. Cela a été attribué aux changements dans le mode de vie des asthmatiques: fermetures d’écoles, mesures de prévention, utilisation de masques faciaux, etc. Cependant, comme les infections respiratoires, en particulier les infections virales, peuvent être des déclencheurs de crises d’asthme, des mesures de prévention extrêmes doivent être prises. Il est très important de ne pas négliger le traitement de base de l’asthme afin que l’asthme soit bien contrôlé.

4.-Le printemps pourra-t-il arrêter l’infection par ce coronavirus?

Bien que la plupart des virus, y compris certains types de coronavirus, ralentissent leur activité lorsque les températures augmentent, dans le cas de COVID-19, il n’y a toujours aucune preuve de ce fait, car dans des pays comme Singapour, il y a eu des cas bien qu’il y ait eu des températures et une humidité élevée.