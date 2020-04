Comment et pourquoi surviennent de nouveaux virus tels que le coronavirus SARS-CoV-2?

On pense que tout a commencé en décembre 2019 à Wuhan, en Chine. Le 31 du même mois, la Commission municipale de santé et de sécurité de la ville susmentionnée a signalé un groupe de 27 cas de pneumonie d’étiologie inconnue, avec une exposition commune àun marché de gros de fruits de mer, poissons et animaux vivants, dont 7 cas graves.

Les symptômes du premier cas ont commencé le 8 décembre 2019. Le 7 janvier 2020, les autorités chinoises ont identifié comme agent responsable de l’épidémie un nouveau type de virus de la famille des «Coronaviridae» ou coronavirus, appelé «SRAS- CoV-2 ‘, dont la séquence génétique a été partagée par les autorités chinoises le 12 janvier.

Le 11 mars, leQUIa déclaré la pandémie mondiale. Depuis le début de l’épidémie, et selon les données de laMinistère de la santé, les deux millions de cas signalés ont été dépassés dans le monde et près de 220 000 en Espagne.

Plus précisément, l’OMS explique que les coronavirus sont une vaste famille de virus qui peuvent provoquer des maladies chez les animaux et les humains. Le SRAS-Cov-2 provoque spécifiquement la maladie COVID-19. Chez l’homme, plusieurs coronavirus sont connusprovoquer des infections respiratoires pouvant aller du rhume à des maladies plus gravestels que le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS) et le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS).

Bien que cela puisse sembler un mensonge étant donné la pandémie actuelle, dans une interview à Infosalus, le chercheur et directeur de la culture scientifique du Centre Severo Ochoa de biologie moléculaire, le professeur José Antonio López Guerrero, se souvient que la plupart des virus“ils vivent étrangers à l’humanité”, à l’exception d’un petit pourcentage qui peut provoquer des pathologies, comme l’a fait ce SARS-CoV-2.

Dans le même temps, l’auteur du livre “ Virus: ni vivant ni mort ” (Guadalmazán), souligne qu’il existe des virus émergents, qui apparaissent dans des endroits où ils n’ont jamais été, comme ce nouveau coronavirus, ou des virus réémergents, ceux qui réapparaissent. où ils avaient déjà été enlevés.

Parmi les facteurs qui peuvent favoriser l’apparition de nouveaux virus, «JAL», comme ils l’appellent, pointe d’abord sur le changement climatique, qui fait changer la température et est optimal pour les virus qui ont été éradiqués.La capacité de l’être humain à voyageret qu’en moins de 24 heures il peut faire le tour du monde contribue également à propager des agents infectieux, selon ce qu’il souligne.

Mais il existe également d’autres facteurs pour l’émergence de virus, tels que le trafic d’animaux, le surpeuplement des villes ou l’invasion de terres et d’environnements auparavant peu peuplés, où l’homme entre en contact avec des agents pathogènes, qui autrement nous n’aurions pas le occasion de se rencontrer.

Précisément, le 20 avril, le ministère de la Santé a également assuré que“il semblait clair” que les chauves-souris sont à l’origine du réservoir du nouveau coronavirus,et a signalé que l’animal hôte intermédiaire est toujours à l’étude, il y a une controverse entre le pangolin et d’autres.

À son tour, il a souligné que la façon dont le virus pourrait être transmis de la source animale aux premiers cas humains est inconnue, bien que tout indique un contact direct avec des animaux infectés ou leurs sécrétions.

“Les chauves-souris peuvent héberger un grand nombre de virus de la famille des coronavirus, qui à leur tour peuvent muter et passer dans les animaux sauvages, comme on pense qu’ils se sont produits dans ce cas. Ici, l’être humain, qui entre de plus en plus contact avec ces animaux, entre également en contact avec ces virus, et il arrive parfois que l’une des mutations du virus se réfère à notre espèce. Dans ce cas, l’homme est devenu l’hôte privilégié du virus “, souligne le scientifique.

La population est vierge, immunologiquement parlant

En outre, le professeur de microbiologie au Département de biologie moléculaire de l’Université autonome de Madrid indique que le nouveau coronavirus n’a pas une virulence élevée, ne cause pas a priori de symptômes majeurs, par rapport à d’autres coronavirus mentionnés précédemment (MERS ou SRAS), bien que toute la population mondiale soit vierge du virus, nous n’avons aucune défense pour le combattre, tout être humain est susceptible d’être infecté; avec lescomplications qui peuvent être dérivées comme nous le voyons.

Quant à savoir si la science est capable de détecter l’apparition de nouveaux virus, López Guerrero regrette que ce ne soit pas comme les tremblements de terre, où certains symptômes ou signes de zones où il y a plus de risques peuvent être détectés à l’avance. “La science peut avertir que le trafic d’animaux, que la population se presse dans les villes, que le changement climatique peut favoriser l’émergence de nouveaux agents pathogènes. Il y a des indications qui peuvent indiquer qu’il peut se produire à tout moment, mais il ne peut pas être prédit du jour au lendemain “, soutient – il.

Les virus évoluent: ils deviendront de moins en moins virulents

Ici, il souligne que les virus sont des agents pathogènes, ce ne sont pas des êtres vivants, mais des micro-organismes qui évoluent, s’adaptent, mutent. “La chose normale est que si vous le mutez, vous le faites vers une version moins virulente.Virus lorsqu’ils s’adaptent à une espèce au fil du tempsils s’équilibrent et perdent généralement leur virulence. Par conséquent, à mesure qu’il se propage, le plus normal est qu’il s’adapte et, après une première vague, qui peut durer un an, jusqu’à ce qu’il y ait une immunité collective dans 60 à 70% de la population qui a Une fois l’infection vaincue, le virus s’équilibrera, il sera plus difficile d’accéder à de nouveaux hôtes. D’ici là, il y aura plus de développement de traitements et de vaccins préventifs, et nous entrerons en équilibre avec un virus plus atténué, moins virulent », défend le chercheur.

Pour le moment, nous sommes dans les phases primaires de ce processus car, comme le Directeur général de l’OMS l’a récemment avertiTedros Adhanom Ghebreyesus, le nouveau coronavirus sera présent “pour longtemps”, il reste “extrêmement dangereux” et la “majorité de la population” reste sensible aux infections.

.