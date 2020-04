Comment et quand utiliser le silence dans les relations sous l’influence d’une femme

L’influence d’une femme

Du coach de vie de célébrités et conférencier motivateur, Tony Gaskins Jr. et sa femme, Sheri, nous viennent d’un guide essentiel avec des vérités percutantes sur l’influence indéniable d’une femme sur une relation et le pouvoir qu’elle a de changer son homme pour le mieux.

Tony Gaskins a inspiré les autres en partageant sa vérité – attirant des millions d’adeptes en ligne et faisant de lui l’un des plus grands experts américains en matière d’amour et de relations. Maintenant, lui et sa femme explorent l’impact positif d’une femme sur une relation dans ce guide pratique et accessible qui vous guide à travers une série de leçons irremplaçables sur la façon d’apporter des changements personnels qui favorisent des relations saines. Tony et sa femme, Sheri, s’appuient sur leurs propres succès et échecs dans leurs relations en examinant les 18 vérités éprouvées par le temps sur la façon dont l’influence d’une femme peut changer une relation pour le mieux, si elle est utilisée correctement.

Y compris des conseils pour les femmes tels que «vous n’êtes pas une femme de chambre», «ne dites rien» et la «règle des 72 heures», où les femmes se rendent totalement inaccessibles à leur partenaire. Tony et Sheri abordent tous les sujets importants d’aujourd’hui tels que la misogynie et le «syndrome du garçon adulte», sans jamais perdre le ton de pouvoir et d’empathie que les fidèles fidèles de Tony en sont venus à aimer et à faire confiance.

L’influence d’une femme est une réponse pleine d’espoir à une culture où les hommes se comportent mal et les femmes sont trop souvent victimes. En fournissant une vision qui permet aux femmes de connaître leur valeur et de faire ressortir le meilleur des hommes, ce guide peut vous aider à apporter un changement durable à votre relation.